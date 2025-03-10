Este lunes 10 de marzo, la Vinotinto presento la lista de futbolistas convocados para la doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

El seleccionador nacional, Fernando "Bocha" Batista, anunció 34 nombres para los compromisos correspondientes a la jornada 13 ante Ecuador en Quito y 14 frente a Perú en territorio nacional.

Entre las novedades se encuentran Thomas Gutiérrez y Gleiker Mendoza, quienes reciben su primer llamado a la convocatoria, mientras que Josef Martínez retoma luego de una larga ausencia.

Venezuela se medirá a Ecuador en Quito el próximo 21 de marzo, mientras que en Maturín contra Perú el 25.