Martes 30 de septiembre de 2025
La Vinotinto presenta sus convocados para amistosos del mes de octubre

32 nombres fueron llamados a los compromisos ante Argentina y Belice

Por Daniel García

La Vinotinto presenta sus convocados para amistosos del mes de octubre
Foto: Agencias
Una vez oficializado el nombramiento de Oswaldo Vizcarrondo como nuevo seleccionador interino de la Vinotinto, el estratega presentó la lista de convocados para la doble jornada de partidos amistosos que se disputará en el mes de octubre, como parte de su etapa al frente de la selección absoluta de fútbol.

La convocatoria incluye 32 jugadores, entre los cuales destacan varias novedades juveniles que representan el futuro del combinado nacional, el cual ya comienza a planificar su camino rumbo al Mundial de 2030.

Entre las ausencias más notables figuran Salomón Rondón, Yeferson Soteldo, José "Brujo" Martínez, Rafa Romo y Jefferson Savarino. No obstante, sí estarán presentes algunos nombres habituales como Telasco Segovia, Nahuel Ferraresi, Cristian Cásseres Jr. y Kevin Kelsy.

Además, Vizcarrondo introduce importantes novedades en esta ventana internacional, con la inclusión del delantero Alejandro Marqués, el mediocampista Ender Echenique y los defensores centrales Yiandro Raap y Luis Baldo, todos con actividad en clubes europeos.

En cuanto a los compromisos amistosos, la Vinotinto se enfrentará el 14 de octubre a la vigente campeona mundial, Argentina, y cuatro días más tarde, el 18 de octubre, chocará contra Belice.

