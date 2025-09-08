La Vinotinto publica emotivo video: La historia no nos abrirá la puerta, tendremos que tumbarla juntos

La Vinotinto publicó un emotivo video a través de sus redes sociales este lunes 8 de septiembre previo al duelo de este martes frente a Colombia en el estadio Monumental de Maturín, donde Venezuela buscará su pase al repechaje rumbo al Mundial 2026.

"La historia no nos abrirá la puerta, tendremos que tumbarla juntos. Siempre es siempre. La Vinotinto, siempre", escribió la página oficial de la selección de Venezuela junto al mencionado video, donde aparecen varios referentes y parte de la fanaticada.

El conjunto dirigido por el entrenador argentino Fernando "Bocha" Batista se encuentra en el séptimo puesto de la clasificación con 18 puntos (uno más que Bolivia, selección que enfrentará a Brasil en El Alto) y se jugará todo ante el equipo de Néstor Lorenzo.

Noticia al Día