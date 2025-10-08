La Vinotinto Sub-15 se llevó el bronce de la Liga Evolución 2025

La Vinotinto Sub-15 conquistó la medalla de bronce en la Conmebol Liga Evolución 2025, tras imponerse 6-5 en la tanda de penales ante Uruguay, luego de igualar sin goles en el tiempo reglamentario. El torneo, disputado en Paraguay, marcó el primer podio para el país en esta categoría formativa.

Bajo la dirección técnica de Jhonny Ferreira, la Vinotinto Sub-15 cerró su participación con un balance de dos victorias, tres empates y una definición por penales. En la fase de grupos, Venezuela compartió el liderato con Brasil al sumar ocho puntos y un diferencial de +3, aunque el criterio de goles a favor favoreció al conjunto brasileño.

En la etapa final, el combinado nacional superó 2-0 a Perú con anotaciones de José López y José Gamboa, venció 2-1 a Colombia con un autogol y otro tanto de Gamboa, e igualó 0-0 ante Ecuador. En la última jornada del grupo, empató 1-1 ante Brasil, nuevamente con gol de Gamboa, quien se consolidó como uno de los jugadores más destacados del certamen.

El duelo por el tercer lugar ante Uruguay se definió desde el punto penal, luego de un empate sin goles en el tiempo reglamentario. La Vinotinto mantuvo la calma y convirtió sus seis cobros consecutivos para sellar el 6-5 definitivo y asegurar el tercer lugar.

Lee también: Anuncian creación de la Condecoración Orden Honor al Mérito Deportivo Francisco “Morochito” Rodríguez