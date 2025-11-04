La Vinotinto Sub-17 debuta este martes ante Inglaterra en el Mundial de Qatar

La Vinotinto Sub-17 inicia este martes 4 de noviembre su participación en el Mundial Sub-17 de la Fifa Qatar 2025, enfrentándose a un gran reto: la poderosa selección de Inglaterra, en su primer partido del Grupo E.

Bajo la dirección de Osvaldo Vizcarrondo, el equipo nacional buscará obtener sus primeros puntos y dar la sorpresa ante uno de los favoritos del torneo, en el Aspire Zone de Al Rayyan.

Este encuentro marcará el tercer debut histórico de Venezuela en un Mundial Sub-17, tras sus participaciones en 2013 y 2023, y se llevará a cabo a las 11:15 de la mañana.

Será una prueba exigente, ya que Inglaterra es reconocida por tener una de las canteras más fuertes del mundo y es un competidor habitual en estas categorías.

La Vinotinto Sub-17 llega con la moral alta, tras una sólida preparación, con el objetivo de igualar o superar los octavos de final alcanzados en la edición anterior.

Después del enfrentamiento con los ingleses, el equipo de Vizcarrondo se enfrentará a dos partidos cruciales para avanzar a la fase de eliminación directa.

El nuevo formato del Mundial de Catar 2025 permite la clasificación no solo a los dos primeros lugares de cada grupo, sino también a los mejores terceros, lo que incrementa las esperanzas de la selección juvenil venezolana.

El partido contra Inglaterra será el primer paso para que este talentoso grupo deje su huella en el fútbol mundial. La nación entera estará atenta a los logros de Vizcarrondo y su equipo en tierras árabes.

Noticia al Día