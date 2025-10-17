La Virgen de Coromoto ya tiene su lugar en los jardines del Vaticano

El artista barquisimetano Luis Enrique Mogollón hizo historia al tener en los Jardines del Vaticano el mosaico de la patrona de Venezuela, la Virgen de Coromoto.

Luis Enrique Mogollón logró la instalación permanente del mosaico de la Virgen de Coromoto en los Jardines del Vaticano el pasado 20 de octubre de 2025.

Esta obra, que también incluye un mosaico de José Gregorio Hernández que será instalado en el Colegio Pío Latinoamericano, representa un hito para el arte y la fe venezolana y se suma a un selecto grupo de advocaciones marianas que ya se encuentran en el lugar.

También fue instalado, en espera de su develación, el mosaico del Dr. José Gregorio Hernández.

Ambas imágenes representan la devoción del pueblo venezolano y el orgullo de una nación.

Noticia al Día

Fotos: Abraham Zambrano