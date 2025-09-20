Sábado 20 de septiembre de 2025
La “XXV Caminata por la Vida” de Famac será el domingo 19-Oct y la Alcaldía de Maracaibo se une a la actividad

La caminata se realizará el domingo 19 de octubre en Maracaibo.

Por Ernestina García

La “XXV Caminata por la Vida” de Famac será el domingo 19-Oct y la Alcaldía de Maracaibo se une a la actividad
Foto cortesía Alcaldía de Maracaibo
La “XXV Caminata por la Vida”, de la Fundación Amigos de la Mujer con Cáncer de Mama (Famac) se realizará el domingo 19 de octubre en Maracaibo.

Iniciará a las 6:00 de la mañana con salida y retorno en el Parque Vereda del Lago.

La Alcaldía de Maracaibo, a través de la Dirección General de Desarrollo Social, informó que se unirá a esta actividad.

Ana Clara Barboza de Di Martino, primera dama de Maracaibo y directora general de Desarrollo Social, sostuvo una reunión con el equipo de Famac, a fin de brindar todo la cooperación necesaria y expresó: “Desde la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, seguiremos brindando todo nuestro apoyo y respaldo a las instituciones que trabajan incansablemente por la salud, el bienestar físico y mental de nuestros marabinos y marabinas”.

La directora de Desarrollo Social recordó que hace 20 años, durante la primera gestión del alcalde Giancarlo Di Martino, el palacio municipal se vistió de rosa. “Hoy, veinte años después, reafirmamos nuestro compromiso por la salud y el bienestar de nuestras mujeres marabinas”, enfatizó.

Esta jornada llena de vida, esperanza y solidaridad es organizada por Famac, a propósito de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

La caminata tiene un recorrido de 10 kilómetros. Este año bajo el eslogan “Por una Ciudad Libre de Cáncer de Mama” el recorrido atravesará puntos icónicos de la capital zuliana como plaza de la República, Villa Carmen, Bella Vista, 5 de Julio, El Milagro y plaza El Ángel.

La Alcaldía dispondrá de un punto de hidratación frente a Villa Carmen. Además, tendrá el apoyo activo de las clínicas móviles, organismos de Protección Civil, Bomberos, Policía Municipal, Dirección de Seguridad Ciudadana, a fin de garantizar el resguardo y bienestar de los asistentes a esta importante caminata que cada año se realiza con una afluencia masiva.

La OMS estableció, en 1988, el 19 de octubre como Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama.

Noticia al Día/Nota de prensa

Temas:

