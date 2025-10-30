Jueves 30 de octubre de 2025
La zuliana Sujary Delgado avanza a la gran final de la Escuela de Talentos “El sueño comienza ahora” por Canal i

Sujary ha destacado desde temprana edad por su versatilidad en el ámbito comunicacional.

Por Ernestina García

La zuliana Sujary Delgado avanza a la gran final de la Escuela de Talentos “El sueño comienza ahora” por Canal i
Con solo 22 años, la joven periodista zuliana Sujary Delgado continúa consolidando su proyección en los medios de comunicación nacionales, tras avanzar a la gran final de la Escuela de Talentos “El Sueño Comienza Ahora”, iniciativa de Canal i que busca descubrir y formar a las nuevas voces del periodismo y la televisión venezolana.

Licenciada en Comunicación Social, mención Desarrollo Social, egresada de la Universidad Católica Cecilio Acosta (UNICA), Sujary ha destacado desde temprana edad por su versatilidad en el ámbito comunicacional.

A los 16 años incursionó en la radio, demostrando su carisma y dominio del medio. Desde entonces ha desarrollado una sólida trayectoria en televisión regional, locución, modelaje y marketing digital.

Locutora profesional certificada, modelo e imagen de distintas marcas, Sujary combina el talento frente a las cámaras con la creatividad detrás de ellas. Su perfil integral le ha permitido desempeñarse también como community manager y creadora de estrategias publicitarias, aportando frescura y originalidad a cada proyecto que lidera.

En su recorrido ha formado parte de producciones televisivas y radiales en medios como Canal Once, Televisa Canal 7, Líder 94.7 FM y FM Center 96.1, consolidándose como una de las nuevas figuras emergentes del periodismo venezolano. Su pasión por las artes escénicas también la ha llevado a participar en proyectos teatrales, reforzando su presencia y expresividad ante el público.

En 2025, Delgado dio un paso más en su carrera al lanzar su propio medio digital: Desenfreno Informativo, un proyecto comunicacional independiente que busca ofrecer noticias, cultura y entretenimiento con una visión joven, dinámica y cercana a la audiencia.

“Llegar a la gran final representa un paso muy importante en mi carrera. Es la oportunidad de seguir aprendiendo, de crecer y de demostrar que desde el Zulia también se hacen grandes cosas en la comunicación”, expresó Delgado, quien actualmente reside en Maracaibo y continúa apostando por su desarrollo profesional dentro y fuera de las pantallas.

Con carisma, preparación y determinación, Sujary Delgado se perfila como una de las voces más prometedoras del periodismo venezolano. Su paso por la Escuela de Talentos de Canal i confirma que su sueño, sin duda, ya comenzó a hacerse realidad.

