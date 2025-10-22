Lacava, recién salido de la ducha, desmiente operación a corazón abierto y anuncia chisme que alegrará a muchos y picará a pocos en el cuello

El gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, volvió a encender las redes con un video tan inesperado como ocurrente: salió de la ducha, con la toalla puesta de la cadera para abajo y el desodorante en mano, para dejar claro que goza de buena salud y que los rumores sobre una supuesta operación a corazón abierto son puro cuento.

Entre risas, el mandatario arrancó diciendo: “Discúlpenme la facha, me desperté con demasiada alegría. No puedo dejar de hacer este video en este día de extrema felicidad. Primero porque santificaron a José Gregorio y segundo porque estoy de vuelta. Ustedes saben que me tocaron la máquina, estaban diciendo que me operaron a corazón abierto… mírenme, no tengo nada de corazón abierto. Por donde me operaron no se los puedo enseñar”, bromeó entre carcajadas.

Lacava confesó además que un chisme buenísimo fue el detonante de su entusiasmo: “Me enteré un chisme demasiado bueno que va a poner a mucha gente feliz y a una minoría pequeña de pavosos infeliz. El chisme no lo puedo compartir todavía porque está en fase de cocción… pero me puso feliz, feliz pa’ toda Venezuela.”

Y fiel a su estilo, cerró con su toque motivador: “Cuando uno está feliz en la mañana, ¿qué hace? Se baña, se arregla y sale a trabajar. Hay muchas personas que se van a poner felices en este país y a otras les va a picar ese cuello, pero lo digerirán. ¡Aquí nadie se rinde! ¡Que viva Venezuela! 🇻🇪”

