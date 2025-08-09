Laila Chirinos conquistó una nueva dorada para el Zulia en los Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles

Con demostración de velocidad y determinación, la zuliana Laila Chirinos se alzó con la medalla de oro en la prueba de los 80 metros planos, categoría para atletas con discapacidad intelectual, durante la primera jornada de paratletismo en los XIX Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles.

Chirinos alcanzó la dorada tras cruzar la meta en un tiempo de 11.02 segundos, tiempo que le permitió imponerse con autoridad para dejar en alto el nombre del estado Zulia. Su actuación le otorgo el quinto metal de oro a la región.

El podio lo completaron Mariangel de La Rosa (Yaracuy), quien se llevó la medalla de plata, y Albany Castellano (Anzoátegui), merecedora del bronce, en una competencia que evidencia el talento emergente de jóvenes atletas de todo el país.

En otras competencias, la delegación regional sumó medallas a través de Néstor Benítez, quien se colgó la medalla de plata en la modalidad de Kumite en la categoría de 50 kg, mientras que Josmairy Rincón en paratletismo ganó plata durante la prueba de los 400 metros planos, con tiempo de 1.18.96.

Este resultado se suma al sólido desempeño de la delegación zuliana, que hasta el momento acumula 19 medallas en la cita nacional: cinco de oro, cuatro de plata y diez de bronce, ocupando el undécimo puesto del medallero general de la justa nacional.

