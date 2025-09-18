Yulimar Rojas ganó una medalla de bronce en la final de triple salto en el Mundial de Atletismo de 2025, con un salto de 14.76 metros. Esta información se desprende de la cobertura en vivo del evento deportivo que tuvo lugar hoy, 18 de septiembre de 2025.

El mundo del atletismo se detuvo a observar el regreso de una de sus más grandes figuras, la indiscutible "Reina del Triple Salto", regresó al foso, reclamando lo que le pertenece. Tras una temporada en blanco (2024)a causa de una grave lesión en el tendón de Aquiles, la atleta venezolana disputó su primera clasificación a una final de élite, demostrando que su espíritu indomable sigue intacto.

En la pista, Yulimar se movió nuevamente con una gracia y velocidad que le han valido el apodo de "la gacela". Su danza previa al salto, un ritual lleno de rapidez y precisión, deja al público sin aliento, maravillado por su velocidad y agilidad.

Su regreso en el Campeonato Mundial de Atletismo es uno de los momentos más esperados. Mientras Venezuela inició el calendario con las prometedoras participaciones de Magaly García y Ricardo Montes de Oca, todas las miradas estuvieron puestas en Yulimar, quien buscaba su quinta corona mundial al aire libre de manera consecutiva.

Universalmente reconocida como un ícono deportivo, no solo ha conquistado un récord mundial y múltiples campeonatos mundiales y olímpicos, sino que también se ha erigido como una de las atletas más influyentes de todos los tiempos. Su legado trasciende el deporte; con su carisma, dedicación y logros, se ha convertido en una figura inspiradora para millones, simbolizando la perseverancia, el talento y el orgullo de su país.

Su histórico salto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde pulverizó la marca mundial con un registro de 15,67 metros, la catapultó a la cima del estrellato global. El Estadio Olímpico de Japón fue testigo de su grandeza, un lugar al que ahora regresa para iniciar un nuevo capítulo de su carrera. En su vuelta al foso, marcó un prometedor primer despegue de 14.49 metros, superando cómodamente la marca clasificatoria

Yulimar no solo representa la excelencia atlética; es el orgullo de una nación, un símbolo de superación constante y la confirmación de que con disciplina y pasión, los sueños más grandes pueden convertirse en una realidad universal.

Noticia al Día/ Fotos: Cortesía