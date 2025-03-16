Lando Norris ganó el Gran Premio de Australia, primera carrera del año en la F1

El piloto británico de McLaren, Lando Norris, ganó el Gran Premio de Australia, primera carrera de la temporada en la F1, este domingo 16 de marzo.

Max Verstappen (Red Bull), actual campeón mundial, y George Russell (Mercedes), completaron el podio en un Gran Premio marcado por la lluvia.

Por su parte, Alexander Albon, Andrea Kimi Antonelli, Lance Stroll y Nico Hülkenberg, sorprendieron al ubicarse entre los primeros diez. Asimismo, Charles Leclerc y Lewis Hamilton (Ferrari) no tuvieron una buena carrera y finalizaron octavo y décimo respectivamente. Oscar Piastri fue noveno.

La próxima cita será el domingo 23 de enero, cuando los pilotos se vean las caras en el Gran Premio de China. Cabe destacar que el neerlandés Max Verstappen ha conquistado los últimos cuatro campeonatos mundiales de F1.

