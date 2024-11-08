"¡Lárguese de este país!": Colombiana agrede a migrante venezolano en plena calle de Nueva York

En las redes sociales se ha vuelto viral un video que muestra a una mujer colombiana agrediendo a un migrante venezolano que trabaja limpiando las calles en pleno centro de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Según se informa, al darse cuenta de la presencia y el acento del hombre, la mujer lo atacó, arrojando sus implementos de trabajo al suelo y lanzándole insultos en español.

Durante el incidente, se escucharon frases como "lárguense a su país", lo que ha generado una fuerte reacción en la comunidad y un debate sobre la xenofobia y el trato a los migrantes en el país.

Testigos presenciales relataron que la agresora, al notar que estaba siendo grabada, dirigió sus ataques también hacia la persona que filmaba el incidente. Con gritos despectivos y amenazas, la mujer exigió que se fueran del país, evidenciando un profundo odio hacia los migrantes.

La escena, que rápidamente se viralizó en las redes sociales, generó una ola de indignación y repudio. Usuarios de diversas partes del mundo condenaron el acto de violencia y expresaron su solidaridad con el trabajador venezolano. Asimismo, muchos cuestionaron las razones que llevaron a la mujer a actuar de manera tan agresiva y llamaron a la reflexión sobre la importancia de promover la tolerancia y el respeto entre las diferentes culturas.

Este nuevo caso de xenofobia pone de manifiesto la importancia de abordar los problemas de discriminación y odio que persisten en muchas sociedades. La violencia contra los migrantes es una realidad que afecta a millones de personas en todo el mundo y exige una respuesta contundente por parte de las autoridades y la sociedad en su conjunto.

