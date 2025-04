Las 8 frases impactantes del Papa Francisco

1-Si una persona es gay, busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿Quién soy yo para juzgarla?»

El papa Francisco pronunció esa frase en el vuelo que lo traía a Roma desde Río de Janeiro, donde había participado en la Jornada Mundial de la Juventud en julio de 2013.

Su respeto por la comunidad gay lo llevó a recibir duras críticas. En 2016, dijo que la Iglesia debía pedir perdón a las personas homosexuales por haberlas «marginado»; mientras que en 2023, autorizó la bendición de las parejas del mismo sexo, y aclaró que esa bendición no debía confundirse con el sacramento del matrimonio.

2-“Yo no quería ser papa”

El 7 de junio de 2013, Francisco reveló que él no quería ser papa porque si una persona quiere el cargo es que no se quiere mucho. La declaración fue una respuesta a la pregunta de un joven estudiante durante el diálogo con alumnos de las escuelas jesuitas de Italia y Albania.

3-«Francisco era un hombre pobre. Cómo me gustaría una Iglesia pobre… y para los pobres»

En la primera rueda de prensa que ofreció después de su elección, en marzo de 2013, Bergoglio enfatizó ese mensaje, que -dijo- debía ser replicado por todos los pastores de la Iglesia. De ahí, que el Papa vivió sin lujos y decidió hacerlo fuera del Palacio Apostólico.

Foto: Cortesía

El tema lo llevó a pedir perdón. Durante su visita a Bélgica, el 27 de septiembre de 2024, Bergoglio afirmó: «Es en la Iglesia donde se han producido esos crímenes y la Iglesia debe sentir vergüenza y pedir perdón».

Entre sus medidas está la abolición en 2019 del llamado «secreto pontificio» en casos de violencia sexual o abusos cometidos por clérigos.

«Un aborto es un homicidio y los médicos que se prestan a esto son sicarios»

El Papa hizo la declaración en septiembre de 2024 en la rueda de prensa en el avión de regreso de su visita a Luxemburgo y Bélgica. «Sobre esto no se puede discutir, pues se asesina una vida humana», aseguró Francisco. «Algunos piensan que para ser buenos católicos tenemos que reproducirnos como conejos, pero no» «Una persona que piensa en construir muros y no en construir puentes, no es un cristiano» "Fueron bombardeados niños. Esto no es una guerra. Es una crueldad». En distintas ocasiones el pontífice pidió una salida negociada a todos los conflictos en el mundo y en concreto exhortó al gobierno de Israel y a la Autoridad Palestina a que se sentaran a dialogar para llegar a un acuerdo pacífico.

El Tiempo