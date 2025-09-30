Martes 30 de septiembre de 2025
¿Las aplicaciones y los celulares acaban con las secretarias que hoy celebran su día?

Cada 30 de septiembre, Venezuela se une para celebrar el Día de la Secretaria.

Por Pasante1

Cada 30 de septiembre, Venezuela se une para celebrar el Día de la Secretaria, fecha dedicada a reconocer y honrar la labor esencial, multifacética y a menudo silenciosa de los profesionales que actúan como el motor y la columna vertebral de oficinas, despachos y organizaciones.

En Venezuela el Día de la Secretaria es celebrado en honor al nacimiento de Christopher Sholes, creador de la primera máquina de escribir.

Ahora, las aplicaciones móviles y los teléfonos inteligentes transforman el rol tradicional de las secretarias, poniendo en debate si estas tecnologías están eliminando la necesidad de esta figura profesional, especialmente en la celebración del Día de la Secretaria.

En plena era digital, las tareas que antes realizaban las secretarias, como la organización de agendas, la gestión de llamadas y la coordinación de reuniones, ahora se automatizan a través de aplicaciones móviles y funciones integradas en smartphones.

Nuevas herramientas que han reemplazado a las secretarias

Herramientas como calendarios digitales, asistentes virtuales y sistemas de mensajería instantánea permiten a muchos usuarios administrar sus labores de manera rápida y eficiente sin depender de un intermediario directo. Sin embargo, expertos señalan que el trabajo de las secretarias no se limita solo a tareas administrativas básicas. Su papel en la comunicación efectiva, la gestión humana y la solución de problemas en tiempo real sigue siendo un recurso valioso para muchas organizaciones.

En este sentido, la tecnología puede complementar, pero no sustituir completamente, la inteligencia social y la experiencia práctica que aportan estas profesionales. El debate gana fuerza en torno a la celebración del Día de la Secretaria, que recuerda la importante labor de estas profesionales. Mientras algunas voces consideran que el avance tecnológico anuncia un cambio irreversible en este oficio, otras destacan la adaptación de las secretarias al entorno digital, integrando nuevas habilidades para mantenerse vigentes.

Así, más que acabar con las secretarias, las aplicaciones y celulares obligan a una evolución del rol, donde la tecnología es herramienta y no reemplazo. La celebración de este día invita también a reflexionar sobre cómo la combinación de experiencia humana y tecnología puede potenciar la eficiencia en las organizaciones modernas.

Andrea Barrueta/Pasante

Noticia al Día

Noticias Relacionadas

Al Dia

Una buena Secretaría llega a ser un miembro más de una familia

La fecha rinde homenaje y reconocimiento a la labor diaria de los profesionales que desempeñan este rol en oficinas y organizaciones, destacando su contribución a la eficiencia y organización del trabajo
Nacionales

Presidente Maduro inicia consulta para el decreto de Estado de Conmoción Exterior

El presidente de la República, Nicolás Maduro, resaltó este lunes 29 de septiembre que inició el proceso de consulta del…
Educación

Habilitan tercera fase para modificar opciones universitarias hasta el 10-Oct

Este proceso está dirigido a los bachilleres que no han sido asignados
Canonización

¡Júbilo Nacional! Más de 60 mil personas se congregaran en Caracas para celebrar la canonización de JGH y Carmen Rendiles

La gran celebración nacional por la canonización tendrá lugar el próximo 25 de octubre de 2025 en el Estadio Monumental Simón Bolívar.


