¿Las aplicaciones y los celulares acaban con las secretarias que hoy celebran su día?

Cada 30 de septiembre, Venezuela se une para celebrar el Día de la Secretaria, fecha dedicada a reconocer y honrar la labor esencial, multifacética y a menudo silenciosa de los profesionales que actúan como el motor y la columna vertebral de oficinas, despachos y organizaciones.

En Venezuela el Día de la Secretaria es celebrado en honor al nacimiento de Christopher Sholes, creador de la primera máquina de escribir.

Ahora, las aplicaciones móviles y los teléfonos inteligentes transforman el rol tradicional de las secretarias, poniendo en debate si estas tecnologías están eliminando la necesidad de esta figura profesional, especialmente en la celebración del Día de la Secretaria.

En plena era digital, las tareas que antes realizaban las secretarias, como la organización de agendas, la gestión de llamadas y la coordinación de reuniones, ahora se automatizan a través de aplicaciones móviles y funciones integradas en smartphones.

Nuevas herramientas que han reemplazado a las secretarias

Herramientas como calendarios digitales, asistentes virtuales y sistemas de mensajería instantánea permiten a muchos usuarios administrar sus labores de manera rápida y eficiente sin depender de un intermediario directo. Sin embargo, expertos señalan que el trabajo de las secretarias no se limita solo a tareas administrativas básicas. Su papel en la comunicación efectiva, la gestión humana y la solución de problemas en tiempo real sigue siendo un recurso valioso para muchas organizaciones.

En este sentido, la tecnología puede complementar, pero no sustituir completamente, la inteligencia social y la experiencia práctica que aportan estas profesionales. El debate gana fuerza en torno a la celebración del Día de la Secretaria, que recuerda la importante labor de estas profesionales. Mientras algunas voces consideran que el avance tecnológico anuncia un cambio irreversible en este oficio, otras destacan la adaptación de las secretarias al entorno digital, integrando nuevas habilidades para mantenerse vigentes.

Así, más que acabar con las secretarias, las aplicaciones y celulares obligan a una evolución del rol, donde la tecnología es herramienta y no reemplazo. La celebración de este día invita también a reflexionar sobre cómo la combinación de experiencia humana y tecnología puede potenciar la eficiencia en las organizaciones modernas.

Andrea Barrueta/Pasante

Noticia al Día