Las diosas del Luis Aparicio

Las mujeres que desempeñan roles como protocolo y promotoras en eventos públicos se han convertido en piezas clave para fortalecer la imagen de diversas marcas. Con su profesionalismo, carisma y preparación, estas embajadoras de marca destacan en escenarios donde la cercanía con el público y la comunicación efectiva son esenciales.

Más allá de su papel tradicional, estas mujeres han asumido la responsabilidad de transmitir valores, generar experiencias memorables y reforzar la identidad de las marcas que representan. Desde la bienvenida en eventos corporativos hasta la promoción en ferias y exposiciones, su labor contribuye a construir vínculos sólidos entre las marcas y su audiencia.

El compromiso y la dedicación de estas profesionales reflejan la importancia de su rol en la industria de eventos, posicionándolas como un elemento esencial en el éxito de las estrategias de comunicación y marketing.

En este sentido, Maracaibo no es la excepción. Hermosas mujeres fungen como promotoras de diversas empresas de la región. Durante la temporada decembrina, en espacios como el estadio Luis Aparicio, Expozulia entre otros, estas jóvenes con su carisma y belleza promocionan los productos y servicios de distintas marcas industriales de la región.

Son muchachas entre 18 y 30 años, estudiantes universitarias y profesionales, dedicadas al mundo de los eventos y la creación de contenidos para redes sociales que dejan en alto la figura de la mujer zuliana: luchadora, trabajadora, inteligente y sumamente hermosa.

Fotos: Ladyeventos

