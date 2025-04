Meghan Markle se mostró a corazón abierto, más sincera que nunca y sin filtros a todos los niveles. Lo hizo en un entorno seguro y relajado, charlando con su gran amiga Jamie Kern Lima en su pódcast.

Era la primera vez que la Duquesa de Sussex hacía una entrevista en este formato y, como todo lo que tiene que ver con Meghan, no ha dejado nada al azar. Su look era claramente intencional, alineándose con su mensaje de autenticidad y empoderamiento, reseña Hola.

A través de su imagen, Meghan quiso desafiar los estándares tradicionales de belleza, como están haciendo tantas estrellas. Apareció sin una gota de maquillaje, con su melena suelta ondulada y vestida muy sencilla, con un jersey azul con los nombres de sus hijos bordados en el cuello, pantalones negros y zapatillas deportivas blancas.

La mujer del príncipe Harry decidió que quería hacer esta entrevista 100% natural. De hecho, fue algo que llamó la atención de su amiga nada más verla y le dio las gracias, porque sabe la repercusión que tiene en todo el mundo. No se equivocaba, ya que las fotos se han hecho virales rápidamente.

En su conversación con la empresaria estadounidense y confundadora de la marca de maquillaje IT Cosmetics (que fue adquirida por L’Oréal por más de 1.200 millones de euros en el año 2016), Meghan lució una piel desnuda, sin base, ni rímel, ni colorete… nada. Tal y como puede verse en las imágenes, mostró orgullosa sus arrugas e imperfecciones. Eso sí, tiene una piel muy sana e hidratada.

"Meghan se ha abierto como nunca antes, compartiendo historias y reflexiones reales, crudas y conmovedoras. Quisimos grabar el episodio de la misma manera en la que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo juntas: sin maquillaje, con ropa cómoda y acurrucadas en estas dos mecedoras que tengo en mi casa", explicó Jamie Kern Lima, que aseguró que: "¡Nunca había llorado tanto en una entrevista!".

Y es que vivieron momentos muy emotivos, como cuando Meghan recordó su historia de amor con el príncipe Harry y todos los obstáculos que han tenido que superar, o cuando recibió una carta de sus hijos, Archie, de 5 años, y Lilibet, de 3, para que supiera que es la mejor mamá del mundo. "¡Esto no me lo esperaba! Por eso es genial no llevar maquillaje", dijo la Duquesa entre lágrimas.

Meghan compartió algunas lecciones que ha aprendido con el paso del tiempo y una de ellas tiene que ver precisamente con que: "Pasamos gran parte de nuestra vida intentando demostrar algo. Demostrar que eres suficiente, demostrar que eres lo suficientemente guapa, lo suficientemente inteligente… Tienes que demostrar que eres una buena esposa o una buena amiga, y yo pensaba: ‘Estoy harta de demostrarlo’. Y si tú no lo ves, no necesito demostrártelo. Tú te lo pierdes", dijo tajante.

"Porque sé que soy una gran amiga, sé la clase de madre que soy y sé la clase de ser humano que soy. Sé cómo me comporto y me encanta poder ser esa persona con la gente que quiero", afirmó.

Noticia al Día/hola