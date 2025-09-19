Las liceístas más deslumbrantes de los 80: Calero y Fulop

Maracaibo, Venezuela – La exreina de belleza Inés María Calero, reconocida por su elegancia y carisma, dejó una huella imborrable en la televisión venezolana con su participación en la telenovela Abigail, interpretando a Bárbara Urdaneta.

La producción, vale recordar, fue protagonizada por Catherine Fulop y Fernando Carrillo.

En este papel, Calero mostró su talento actoral y su capacidad de conectar con el público más allá de los concursos de belleza. Su personaje se destacó por su fuerza y presencia en la historia, consolidándola como una de las figuras más recordadas de la producción.

Escrita por Iván Romero y producida por Radio Caracas Televisión (RCTV), Abigail fue un fenómeno de audiencia que marcó la televisión de los años 80 y sirvió como plataforma para varios talentos venezolanos. La participación de Calero no solo reforzó la popularidad de la novela, sino que también abrió nuevas oportunidades en su carrera artística.