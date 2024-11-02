Las precipitaciones permanecerán durante 4 días más debido al choque de dos vaguadas, según el meteorólogo Luis Vargas.

Vargas escribió en su red social: "Continuará lloviendo con intensidad moderada a fuerte, en zonas de Zulia, los Andes, Llanos Occidentales, Centro Occidente y Centro Norte. Igualmente se esperan lluvias y chubascos en partes de Cojedes, oeste y norte de Guárico, Amazonas, oeste y sur de Bolívar, norte de Anzoátegui y oeste de Sucre. Esto, motivado a la inestabilidad atmosférica con incidencia sobre Venezuela, generada por una baja presión en el Caribe suroccidental que interactúa con la vaguada monzónica, aunado a la vaguada en niveles bajos sobre las Antillas Mayores y onda tropical en el este del país (fig.1); sistemas que además están siendo reforzados por la fuerte divergencia en altura (fig.2). En el resto del territorio nacional, pudieran generarse precipitaciones dispersas".

Mientras que el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) en su informe mañanero informó que "Prevalece cielo parcialmente nublado y algunas zonas despejadas en la mayor parte de nuestro país, exceptuando, al suroeste de Bolívar, oeste de Amazonas, Mérida, Carabobo, Cojedes. Falcón y este del Zulia, donde se aprecian mantos nubosos, generadores de precipitaciones de variada intensidad".

Recordemos que un fuerte aguacero se registró la tarde del viernes 1 de noviembre en Maracaibo y San Francisco, dejando vías anegadas, cañadas crecidas y afectación en el tránsito vehicular.

El meteorólogo Oniel Castellanos informó, a través de sus redes, que a las 3:20 pm se verificó el primer corte de la cantidad de agua que había caído en la capital zuliana, desde la 1:00 pm, y el pluviómetro marcó los 65 mm³ (es decir 65 litros de agua por metro cuadrado).

Noticia al Día/RRSS