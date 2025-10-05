Las mascotas de la LVBP se roban el show al ritmo de Shiny

A pocos días de iniciar la temporada, las mascotas de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) se roban el show en las redes sociales tras protagonizar un divertido baile al ritmo del tema Shiny, que actualmente es tendencia en redes sociales.

El video, cargado de energía y humor, se ha viralizado fuertemente, acumulando millones de reacciones y comentarios de fanáticos emocionados por el inicio de la nueva zafra 2025-2026.

Este espectáculo ha servido como antesala perfecta para el inicio de la LVBP, que arrancará oficialmente el próximo 15 de octubre, generando expectativa entre los seguidores del beisbol profesional venezolano.

