Las mujeres son asesinadas por hombres que forman parte de su círculo cercano: Utopix

Un total de 125 mujeres fueron asesinadas entre el mes de enero y agosto en el país, según los registros de la organización no gubernamental Utopix.

Detallaron, que cada 47 horas una mujer fue asesinada y generalmente su victimario formaba parte de su círculo cercano.

El reporte de la ONG da cuenta de 14 feminicidios en agosto. «Cuando la violencia machista siguió sumando víctimas», entre ellas una adolescente de 16 años, que fue asesinada por un vecino en el estado amazónico Bolívar (limítrofe con Brasil).

Utopix explicó que en el octavo mes del año, las edades del resto de las víctimas oscilaron entre los 23 y los 74 años.

Feminicidios frustrados

Asimismo, se sumaron 14 feminicidios frustrados y otros nueve consumados en el exterior, en los que las víctimas fueron venezolanas que vivían o estaban de visita en Colombia, Ecuador, Perú, Argentina y Portugal.

«Frente a esta realidad, es imperativo visibilizarla y darle voz a esas mujeres, niñas y adolescentes asesinadas a manos de la violencia femicida, exigiendo al Estado venezolano y a la sociedad en general acciones urgentes frente al incremento de la violencia y denunciando la impunidad que ampara muchas veces a estos agresores», señala el texto.

Utopix remarcó que sus datos representan un subregistro de la realidad, pues se basa exclusivamente en los casos reseñados en los medios de comunicación, por lo que estima que el número de víctimas de la violencia machista sea mayor.

Según datos oficiales, un total de 540 hombres fueron condenados por feminicidios en los últimos siete años, cuando la Fiscalía registró 1.279 causas relacionadas con este crimen.

Además, en el mismo período de tiempo, 6.102 hombres fueron condenados por varias formas de violencia contra la mujer, mientras que cerca de 550.000 víctimas recibieron medidas de protección y seguridad por parte de las autoridades.

Noticia al Día / 0800 Noticias