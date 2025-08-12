Martes 12 de agosto de 2025
Las redes van a EXPLOTAR con Taylor Swift

Llegó lo esperado, nuevo álbum

Por Haroldo Manzanilla

Las redes van a EXPLOTAR con Taylor Swift
Después de 24 horas de intensas especulaciones, Taylor Swift confirmó oficialmente el lanzamiento de su 12º álbum de estudio, titulado The Life of a Showgirl. El anuncio siguió a una campaña de misterio que comenzó el lunes, cuando su equipo de marketing publicó un carrusel de 12 imágenes con el mensaje: “Pensando en cuando ella dijo ‘nos vemos en la próxima era’”.

Según reporta la BBC, en las horas siguientes el sitio web oficial de Swift activó una cuenta regresiva que culminó a las 00:12 ET (05:12 BST), momento en el que Travis Kelce, estrella de la NFL y actual novio de Swift, confirmó en su podcast New Heights que la cantante sería invitada esta semana. Fue en este mismo espacio donde Swift reveló el título del nuevo álbum en un breve clip en redes sociales, y simultáneamente abrió la preventa en su página web.

Los fanáticos que reservaron The Life of a Showgirl recibieron un mensaje aclarando que los envíos se realizarían antes del 13 de octubre, aunque esa fecha no corresponde al lanzamiento oficial, que todavía no ha sido confirmado.

La BBC destaca que anunciar un álbum en el podcast de Kelce es un movimiento interesante, considerando que gran parte del catálogo anterior de Swift ha estado inspirado en sus relaciones pasadas. Su más reciente disco, The Tortured Poets Department (2024), se entendió ampliamente como una exploración de su ruptura con Matty Healy, cantante de The 1975, mientras que otros exnovios famosos como Harry Styles y Jake Gyllenhaal también han sido protagonistas en sus canciones.

Laura Snapes, editora adjunta de música de The Guardian, afirmó en el programa Today de BBC Radio 4 que el nuevo álbum podría retomar el tema del amor y las relaciones. Según Snapes, “parece que hay algo sobre la situación con su antigua discográfica… parece que no ha dejado de hablar de ello”. Además, recordó que Swift es conocida por no conceder entrevistas, por lo que “todo lo que sus fans escuchan de ella es directo”, a través de sus redes sociales o mensajes en el escenario durante su gira Eras.

Para la BBC, este nuevo álbum se perfila como una actualización sincera sobre lo que Swift ha estado pensando y sintiendo, y la manera en que fue anunciado sugiere un posible cambio en su estrategia mediática, aunque eso aún está por verse.

Tras concluir su gira Eras en diciembre de 2024, que la llevó por 53 ciudades y frente a casi 1.2 millones de espectadores solo en Reino Unido, Taylor Swift sigue consolidando su lugar como una de las artistas más relevantes del momento. La BBC recuerda que el año pasado rompió el récord de Spotify como el álbum más reproducido en un día con The Tortured Poets Department.

En 2025, Swift logró recuperar los derechos de sus primeros seis discos y continúa regrabándolos, un proceso que le ha permitido revitalizar su catálogo y mantener control sobre su obra.

La corresponsal de BBC Culture, Mark Savage, señala que Swift es una artista atemporal que ha sabido evolucionar y mantenerse vigente, conectando con nuevas audiencias gracias al auge de plataformas como TikTok y su proyecto de reediciones. Lana Del Rey, en una entrevista con BBC News, aseguró que “ella lo quiere más que nadie, y está consiguiendo exactamente lo que quiere”.

Queda ahora la expectativa por conocer la fecha oficial y los detalles de The Life of a Showgirl, el nuevo capítulo en la carrera de una estrella que sigue marcando época.

