Las sanciones son contra un pueblo que no se arrodilla ante nadie: Diosdado Cabello sobre fin de la licencia a Chevron

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello aseguró que el Gobierno venezolano no le pidió a Chevron operar en Venezuela, sino que esta corporación petrolera negoció con alguien del alto gobierno de ese país que le emitió una licencia para extraer petróleo en territorio venezolano.

"Nosotros no pedimos que Chevron viniera para Venezuela, Chevron vino solita, hizo sus acuerdos allá en Estados Unidos no sabemos con quién y aquí se recibió con las puertas abiertas como a todo aquel que quiera trabajar en el país, con reglas claras para todo el mundo", recalcó durante su programa Con el Mazo Dando.

Asimismo, el también secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) señaló que el gobierno de EEUU con la sanción a Chevron perjudica no a un país sino una empresa suya.

"Las sanciones son contra Chevron porque a nosotros nos persiguen desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que este Pueblo no se arrodilla ante nadie y no se rinde que es otra cosa", sentenció Cabello.

Lee también: Diosdado Cabello anunció que el Plan Vuelta a la Patria sigue

Noticia al Día/Con información de Con el Mazo Dando