El popular sector Las Veritas del municipio Maracaibo, ubicada en la parroquia Bolívar tiene hasta ocho horas sin servicio eléctrico y se desconoce la causa oficial de la interrupción, mientras que las autoridades no han ofrecido información al respecto. según reportan sus habitantes.

La señora Diana Bello, residente de la zona, expresó su preocupación por la red social Instagram ante una frecuencia de los cortes eléctricos .

Junto a otras mujeres de la tercera edad, manifestó su inquietud por la falta de comunicación oficial: “Ve, mi amor, desde cinco para las doce se nos fue la luz. Te puedes imaginar que son las 7:40 de la noche y todavía estamos sin ella". "No puede ser. Ahora se nos va la luz que si por dos horas, por tres horas… ¿Hasta cuándo vamos a estar con esta guachafita?”, comentó otra vecina visiblemente afectada.

Por su parte, la señora Ida Luzardo, quien se encuentra de vacaciones en Maracaibo, informó al medio Noticia al Día que el servicio eléctrico regresó brevemente a las 2:40 p.m., pero volvió a fallar poco después y no ha sido restablecido desde entonces.

Los vecinos señalan que hasta el momento ninguna autoridad se ha presentado en el lugar ni ha ofrecido explicaciones sobre el prolongado corte.

La situación afecta especialmente a niños y adultos mayores, quienes sufren las consecuencias del calor, la falta de iluminación y la interrupción de actividades cotidianas.

María García. NAD/ Fotos: María García