Un sorpresivo incidente ocurrió durante un concierto en China cuando una cantante fue jalada por un fan desde la primera fila mientras intentaba recibir un obsequio.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, la artista se inclinó hacia el público para tomar el presente que le ofrecía un seguidor. Sin embargo, en ese momento el fan la sujetó y la jaló con fuerza, provocando que la intérprete reaccionará en su defensa.

El hecho generó momentos de tensión entre los asistentes. Ante la situación, la cantante reaccionó de inmediato golpeando al seguidor con su micrófono para liberarse, mientras personal de seguridad intervino rápidamente para controlar al individuo y permitir que el espectáculo continuara.

Hasta el momento, no se han reportado lesiones graves en la intérprete, aunque el episodio ha generado un intenso debate en redes sociales sobre los límites de la interacción entre artistas y sus seguidores, así como sobre las medidas de seguridad en los conciertos masivos.

Noticia al Día