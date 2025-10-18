Sábado 18 de octubre de 2025
Al Dia

Le salió competencia a Cashea: ‘Lysto’ promete simplificar las compras con pagos por cuotas

Entre sus propuestas está, las fechas de pagos fijas que se ajustan para pagar en las quincenas los 1 y 16 de cada mes.

Por Candy Valbuena

Le salió competencia a Cashea: ‘Lysto’ promete simplificar las compras con pagos por cuotas
Foto: RRSS
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Cada vez son más las alternativas que tiene el consumidor venezolano cuando de ahorro o nuevas modalidades de compra se trata. ‘Lysto’ llega al mercado para desafiar a Cashea, que hasta el momento, es la App más popular.

‘Lysto’ se presenta como la nueva competencia de Cashea, ofreciendo a los consumidores una forma innovadora de adquirir sus productos favoritos.

‘Lysto’ simplifica la experiencia de compra al permitir a los usuarios acceder a planes de pago en cuotas, sin complicaciones ni intereses. Esta nueva app se destaca por su facilidad de uso, permitiendo a los consumidores obtener lo que necesitan y pagarlo cómodamente a su propio ritmo.

Ya sea en línea o en tienda, ‘Lysto’ garantiza una experiencia de compra rápida y sencilla, adaptándose a las necesidades y estilo de vida de cada usuario. Con esta propuesta, ‘Lysto’ se posiciona como una opción atractiva para quienes buscan comodidad y flexibilidad en sus compras.

Innovación

Entre sus propuestas ganadoras e innovadoras está sus fechas de pagos fijas que se ajustan para pagar en las quincenas los 1 y 16 de cada mes.

Tal parece que la competencia ha llegado, ‘Lysto’ viene para transformar la manera en que compras.

Lee también: Cashea devuelve beneficios de más cuotas y bajadas de inicial a sus usuarios

Noticia al Día/Con información de Tendencias informativas/RRSS

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Peregrinación de la esperanza: Venezolanos se reúnen en Roma para celebrar a sus nuevos santos

Peregrinación de la esperanza: Venezolanos se reúnen en Roma para celebrar a sus nuevos santos

Sabores tradicionales del Zulia brillaron en el festival ‘Come en la UCAB’: Presentaron propuestas innovadoras con ingredientes propios de la región

Sabores tradicionales del Zulia brillaron en el festival ‘Come en la UCAB’: Presentaron propuestas innovadoras con ingredientes propios de la región

Águilas y Tiburones dividieron honores en Maracaibo

Águilas y Tiburones dividieron honores en Maracaibo

Los Dodgers barrieron para instalarse por segundo año consecutivo a la Serie Mundial

Los Dodgers barrieron para instalarse por segundo año consecutivo a la Serie Mundial

Eugenio Suárez se viste de héroe en triunfo de Marineros por Serie de Campeonato

Eugenio Suárez se viste de héroe en triunfo de Marineros por Serie de Campeonato

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este sábado 18 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este sábado 18 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este sábado 18 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este sábado 18 de octubre

Alcaldía de Maracaibo acompañará canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles desde la Basílica

Alcaldía de Maracaibo acompañará canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles desde la Basílica

La Vinotinto vuelve a descender en el ranking Fifa

La Vinotinto vuelve a descender en el ranking Fifa

Gustavo Sarmiento necesita apoyo para costear su tratamiento contra el Cáncer

Gustavo Sarmiento necesita apoyo para costear su tratamiento contra el Cáncer

Piden ayuda para tratamiento del niño Joel David: Paciente con microcefalia, diagnosticado con un complicado cuadro de neumonía

Piden ayuda para tratamiento del niño Joel David: Paciente con microcefalia, diagnosticado con un complicado cuadro de neumonía

Shakira posó con cuernos y provocó reacciones en las redes sociales

Shakira posó con cuernos y provocó reacciones en las redes sociales

Glorias Deportivas Zulia y Estrellas Seguras disputarán la Copa G/B Erich Rafael Gómez Barreto

Glorias Deportivas Zulia y Estrellas Seguras disputarán la Copa G/B Erich Rafael Gómez Barreto

Andrés Giménez lidera triunfo de Azulejos que emparejan la Serie de Campeonato ante Marineros

Andrés Giménez lidera triunfo de Azulejos que emparejan la Serie de Campeonato ante Marineros

John Bolton se entregó a las autoridades tras su imputación por escándalo de los documentos clasificados

John Bolton se entregó a las autoridades tras su imputación por escándalo de los documentos clasificados

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

El venezolano come unos 300 gramos de plátano per cápita diario: Según estimaciones de gremio

El venezolano come unos 300 gramos de plátano per cápita diario: Según estimaciones de gremio

Asignan ‘Ingreso Contra la Guerra Económica’ con bono de ‘Fin de Año’ incluido a los jubilados por Patria

Asignan ‘Ingreso Contra la Guerra Económica’ con bono de ‘Fin de Año’ incluido a los jubilados por Patria

Falta un día para la canonización

Falta un día para la canonización

Reportan incendio en el patio de tanques en Palmarejo

Reportan incendio en el patio de tanques en Palmarejo

Titulares de la prensa nacional para este sábado 18 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este sábado 18 de octubre

Noticias Relacionadas

Nacionales

Inameh prevé presencia del polvo del Sahara para este domingo 19-Oct

El organismo indicó que el fenómeno se hará más evidente durante las tardes y causará menor formación de nubes
Zulia

Reportan incendio en el patio de tanques en Palmarejo

Se desconocen las causas del siniestro
Nacionales

Banca privada no laborará el lunes 20-Oct por júbilo nacional de la canonización de JGH y Carmen Rediles

Los bancos públicos sí abrirán

Al Dia

Biagio Parisi y su equipo calientan motores en El Salvador

El 19 de octubre competirá la categoría Súper V8 del equipo zuliano PRS

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025