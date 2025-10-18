Le salió competencia a Cashea: ‘Lysto’ promete simplificar las compras con pagos por cuotas

Cada vez son más las alternativas que tiene el consumidor venezolano cuando de ahorro o nuevas modalidades de compra se trata. ‘Lysto’ llega al mercado para desafiar a Cashea, que hasta el momento, es la App más popular.

‘Lysto’ se presenta como la nueva competencia de Cashea, ofreciendo a los consumidores una forma innovadora de adquirir sus productos favoritos.

‘Lysto’ simplifica la experiencia de compra al permitir a los usuarios acceder a planes de pago en cuotas, sin complicaciones ni intereses. Esta nueva app se destaca por su facilidad de uso, permitiendo a los consumidores obtener lo que necesitan y pagarlo cómodamente a su propio ritmo.

Ya sea en línea o en tienda, ‘Lysto’ garantiza una experiencia de compra rápida y sencilla, adaptándose a las necesidades y estilo de vida de cada usuario. Con esta propuesta, ‘Lysto’ se posiciona como una opción atractiva para quienes buscan comodidad y flexibilidad en sus compras.

Innovación

Entre sus propuestas ganadoras e innovadoras está sus fechas de pagos fijas que se ajustan para pagar en las quincenas los 1 y 16 de cada mes.

Tal parece que la competencia ha llegado, ‘Lysto’ viene para transformar la manera en que compras.

