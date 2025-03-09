Lele Pons y Guaynaa en la dulce espera: "Contando los días para conocerte"

Con emotivas fotos y videos exhibiendo su notorio embarazo, la creadora de contenido de origen venezolano, Lele Pons anunció al mundo que junto a su esposo, el cantante puertorriqueño Guaynaa esperan a su primer bebé.

"BEBE EN CAMINO!! ❤️❤️ contando los días para conocerte, 🙏🏼 te amamos. -Mama y Papa", escribió Lele al pie de su publicación en su cuenta en la red social Instagram, donde suma más de 53.6 millones de seguidores.

Felicidades para estos padres primerizos que esperan ansiosos a su bebé.

Recientemente la venezolana se mostró en varias ocasiones en compañía de la cantante colombiana Shakira, mientras grababa el video de su hit ‘Soltera’.

