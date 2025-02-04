Leomar Gael Rondón Piña, un niño de 4 años que lucha contra un tumor cerebral

Desde el pasado 26 de enero, Leomar Gael Rondón Piña, de tan solo 4 años de edad, se encuentra hospitalizado en el Hospital Universitario de Maracaibo, enfrentando una dura batalla contra un tumor cerebral de gran tamaño.

El diagnóstico, aunque reservado, revela una difícil situación: el tumor cerebral que oprime su cerebro, limitando sus habilidades psicomotoras, se complica con hidrocefalia producto de la compresión. La urgencia de la intervención quirúrgica es evidente, pero la familia de Leomar no cuenta con los recursos necesarios para costear los equipos e insumos médicos que requiere la operación.

Ante esta difícil situación, la familia Rondón Piña hace un llamado a la solidaridad de la comunidad y de todas aquellas personas que deseen colaborar para devolverle la sonrisa a Leomar. Cualquier aporte, por pequeño que sea, puede marcar la diferencia en la vida de este pequeño guerrero.

Para quienes deseen colaborar, se han dispuesto las siguientes cuentas bancarias:

Pago Móvil: 7.825.252

7.825.252 Zelle: Nailly Ferrer. Correo electrónico: [email protected]

Nailly Ferrer. [email protected] Transferencia Bancaria: 01910560171100159209

01910560171100159209 Número de Contacto: 0412-6650-511

La familia de Leomar agradece de antemano cualquier ayuda que puedan brindar, y confían en que, con el apoyo de todos, este pequeño luchador podrá superar este difícil obstáculo y volver a sonreír.

Noticia al Día