Fuad Jorge Jury Olivera, más conocido por su nombre artístico, Leonardo Favio, murió el 5 de noviembre de 2012 a los 74 años. Fue un cantautor, director de cine, productor cinematográfico, guionista, militante y político argentino. El pico de su popularidad abarcó desde mediados de los años 60 hasta principios de los 90 con sus canciones de estilo propio que popularizó.



Cuando ofreció algunos de sus últimos conciertos en Nueva York y Nueva Jersey, destacó para entonces que ¨O quizás simplemente le regale una rosa¨ era su canción más simple y la más querida.

Foto: Cortesía

Nació el 28 de mayo en 1938 en la provincia de Mendoza y su infancia la pasó en Luján de Cuyo, sumido en la pobreza. Construyó a lo largo de una extensa carrera artística desde el cine, una estética personal en la que reconoció y expresó una filiación y pertenencia ideológica, resaltando la dimensión afectiva que incorpora a la política argentina el Peronismo como novedad histórica.



Llegó a Buenos Aires antes de los 50 para el servicio militar y años después impresiona a directores como Leopoldo Torre Nilsson, que buscan para sus películas personajes jóvenes con contradicciones.



De la mano de Torre Nilsson apareció en películas memorables, como «El secuestrador» (1958), «La casa del ángel» (1960), «Fin de fiesta» (1961), que lo impusieron como actor, mientras que comenzaba a la ganarlo la idea de convertirse él mismo en director, tarea en la que comenzó con un par de cortos.



En esa época comienza su carrera como cantante, obteniendo una fuerte respuesta popular y masiva con temas propios y ajenos que se convirtieron en éxitos del momento como «Ella ya me olvidó», «Fuiste mía un verano”.

Siempre se dijo que tenía una polineuritis melaminosa como consecuencia de una hepatitis C que ataca a los músculos y genera una pérdida de sensibilidad.



En una de sus últimas entrevistas con el diario La Razón, Favio dijo que rezaba por su salud, que se aferraba a la vida y que tenía muchos dolores en una pierna.

“Sería jodido que me doliera el alma. Por suerte todavía está intacta”, dijo en esa entrevista.

