Septiembre marca un nuevo año para la Reina Letizia, quien este lunes cumple 53 años. Celebrará su cumpleaños sin grandes fiestas, cumpliendo con su agenda oficial. Se encuentra en la plenitud de su vida, con sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, ya adultas y dedicadas a sus estudios fuera de casa. Esta nueva etapa le brinda más tiempo para sí misma y para su compromiso con la Corona, que sigue siendo su prioridad.

Reina Letizia

En el ámbito institucional, sus prioridades se centran en la educación de niños y adolescentes, especialmente en la promoción de la Formación Profesional. Es una firme defensora de la lectura desde la infancia, buscando evitar el abandono escolar y fomentar el desarrollo intelectual de los más jóvenes. También aboga por hábitos saludables, promoviendo una buena alimentación y actividad física desde la primera infancia.

En esta nueva fase como madre, Letizia ha visto a sus hijas convertirse en adultas. La Infanta Sofía cumplió 18 años en abril, y ahora la maternidad tiene un nuevo significado. Las noches de cuentos y las tareas escolares han quedado atrás. Leonor y Sofía están forjando sus propios caminos: Leonor en Murcia, integrándose en el Ejército del Aire, y Sofía en Lisboa, donde comienza su carrera en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. A pesar de la distancia, la familia se mantiene unida, con un fuerte lazo de amor y responsabilidad.

Este cumpleaños lo celebran juntas en Zarzuela, como ha sido habitual en los últimos años. Aunque sus hijas están comenzando a experimentar el mundo, el cariño y la guía de la Reina seguirán siendo fundamentales en sus vidas.

Leila González/Pasante

Noticia al Día