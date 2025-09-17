Miércoles 17 de septiembre de 2025
Al Dia

"Levy Enrique López es agente de la DEA y es el dueño de la droga que se incautó en costas de Falcón": Ministro Diosdado Cabello

Informó que Levy Enrique López era el operador de más de 3.600 kilos de cocaína incautados

Por Ernestina García

Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La mañana de este miércoles 17 de septiembre, el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, ofreció detalles en una rueda de prensa sobre recientes operaciones antidrogas y la seguridad nacional.

El funcionario denunció el desmantelamiento de una operación de "falsa bandera", supuestamente a cargo de la Administración de Control de Drogas (DEA), con el objetivo de vincular a Venezuela con el tráfico de drogas.

Cabello informó que, en el marco de una operación de inteligencia, las autoridades incautaron 3.680 kg de cocaína a bordo de una lancha con cuatro tripulantes. Según el ministro, la droga pertenece a un ciudadano identificado como Levy Enrique López Batis, a quien señaló como agente de la DEA y presunto narcotraficante. El funcionario agregó que López Batis está vinculado a Gerson Parra, quien operaba en La Cañonera.

"Fue una operación de falsa bandera de la DEA para acusar a Venezuela. Somos un gobierno responsable con operaciones antidroga de comprobada eficiencia", aseveró Cabello.

El ministro relató que miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) esperaron durante 20 horas en las costas de Falcón la llegada de una pequeña embarcación proveniente del departamento colombiano de La Guajira.

Según Cabello, los tripulantes ignoraron los llamados de alto, pero al verse rodeados, se rindieron. "No bombardeamos una embarcación, y pudimos hacerlo porque les dimos la voz de alto, y no se detuvieron. Y con el megáfono, la capitana les decía: ‘los estamos esperando más adelante, ríndanse’", detalló el ministro.

Junto a la droga, las autoridades incautaron cien sacos de clorhidrato de cocaína, una embarcación con cuatro motores fuera de borda, un teléfono satelital, dos teléfonos inteligentes, dos radios transmisores, un GPS y 2.400 litros de combustible.

Asimismo, Cabello explicó la detención de un militar en Trujillo, informó sobre la captura de un excapitán de la reserva activa junto a un grupo de personas. "Según investigamos en los grupos de WhatsApp, ellos estaban esperando que pasen los F35 y nosotros seguimos esperando que se traguen la luz", señaló.

Amenaza a pescadores por parte de EEUU

El ministro expresó que con la acción de Estados Unidos de tomar el Caribe, los pescadores venezolanos y tienen una "sentencia de muerte".

¿Qué está ocurriendo con los pescadores? No solo los de Venezuela, los pescadores de cualquier lugar del mundo que anden en la zona caribeña tienen una condena de muerte sobre ellos, de quiénes se creen el tribunal celestial para imponer la pena capital sin juicio", expresó Cabello al considerar las acciones hostiles de los militares estadounidenses en ese mar.

Narcotráfico en Ecuador: Cabello mencionó que "en Ecuador han llegado muchos libaneses en los últimos años porque se ha instalado la mafia de las drogas. La exportación de frutas en ese país se usa para traficar".

El alto funcionario comentó que el despliegue de EEUU en el Caribe obedece a que las mafias del narcotráfico necesitan protección para continuar con el contrabando masivo de drogas. "Necesitan del frente caribeño para meter su porquería en EEUU", indicó Cabello.

Con respecto a la detención de un militar en el estado Trujillo, se trata de "Un ex capitán de la reserva activa, que fue capturado él con otro grupo, según investigamos en los grupos de WhatsApp, ellos estaban esperando que pasen los F35, nosotros estamos esperando que ellos se coman la luz".

También refirió que "En Ecuador han llegado muchos libaneses en los últimos años porque se ha instalado la mafia de las drogas. La exportación de frutas en ese país se usa para traficar".

Cabello ratificó las cifras del informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) donde se establece que 87 % de la droga producida en Colombia sale por el Pacífico y mostró imágenes en un mapa donde se observa la ruta utilizada por la lancha de narcotraficantes que iba desde La Guajira colombiana, pasaba por la península de Paraguana, en Venezuela, y fue interceptaba cerca del Puerto de Cumarebo, en la costa del estado Falcón, con salida al mar Caribe, reseña RT.

Noticia al Día

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Sicarios matan a venezolana frente a un centro comercial en Perú

Sicarios matan a venezolana frente a un centro comercial en Perú

Brutal golpiza dejó a un joven sin poder caminar en Táchira

Brutal golpiza dejó a un joven sin poder caminar en Táchira

Gleyber Torres pegó su jonrón 16 de temporada

Gleyber Torres pegó su jonrón 16 de temporada

Comenzó la fiesta de Petróleo, Industria y Comercio tras el inicio de la sexta edición de la Exposición Internacional

Comenzó la fiesta de Petróleo, Industria y Comercio tras el inicio de la sexta edición de la Exposición Internacional

Quien pide intervención extranjera renuncia a ser venezolano (Por: Abg. Juan Pablo Montiel Almeida)

Quien pide intervención extranjera renuncia a ser venezolano (Por: Abg. Juan Pablo Montiel Almeida)

Estaba dentro de la empresa: Una guacamaya resistió como símbolo de esperanza a la explosión en la Zona Industrial

Estaba dentro de la empresa: Una guacamaya resistió como símbolo de esperanza a la explosión en la Zona Industrial

Arrestado en Monte Carmelo por agredir a su esposa e hija en Trujillo

Arrestado en Monte Carmelo por agredir a su esposa e hija en Trujillo

Yungblud y Aerosmith anuncian nueva colaboración musical

Yungblud y Aerosmith anuncian nueva colaboración musical

La NBA y FIBA proyectan nueva liga europea para 2027

La NBA y FIBA proyectan nueva liga europea para 2027

Tres venezolanos son favoritos al Guante de Oro 2025

Tres venezolanos son favoritos al Guante de Oro 2025

El COI defiende la participación de Israel y Palestina en los JJOO

El COI defiende la participación de Israel y Palestina en los JJOO

Mbappé lideró remontada en el debut del Real Madrid en Champions

Mbappé lideró remontada en el debut del Real Madrid en Champions

Alexander Arnold estará de baja entre seis a ocho semanas

Alexander Arnold estará de baja entre seis a ocho semanas

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 17 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 17 de septiembre de 2025

Seis kilos de oro fueron robados en las colecciones del Museo de Historia Natural de París

Seis kilos de oro fueron robados en las colecciones del Museo de Historia Natural de París

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

"Levy Enrique López es agente de la DEA y es el dueño de la droga que se incautó en costas de Falcón": Ministro Diosdado Cabello

El papa expulsó al diácono italiano, Alessandro Frateschi, preso por abuso sexual de cinco menores

El papa expulsó al diácono italiano, Alessandro Frateschi, preso por abuso sexual de cinco menores

Llegando otro bono de más de $100 por Patria

Llegando otro bono de más de $100 por Patria

Anuncian temperaturas por encima de los 37 °C en Maracaibo para hoy 17-Sept

Anuncian temperaturas por encima de los 37 °C en Maracaibo para hoy 17-Sept

Asteroide de casi 300 metros pasará cerca de la Tierra este jueves 18-Sept: Aseguran científicos rusos

Asteroide de casi 300 metros pasará cerca de la Tierra este jueves 18-Sept: Aseguran científicos rusos

Noticias Relacionadas

Al Dia

Poncho Zuleta, el pulmón de oro del vallenato cumple 76 años de vida

Mañana 18 de septiembre se conmemora el cumpleaños número 76 de Poncho Zuleta, uno de los compositores y cantantes más emblemáticos de la música vallenata colombiana. Nacido en 1949.

Al Dia

Este es el listado de nominados de la edición N° 26 de los Latin Grammy: Bad Bunny lidera

Las venezolanas Joaquina y Elena Rose están nominadas

Sucesos

Arrestado en Monte Carmelo por agredir a su esposa e hija en Trujillo

Funcionarios de la Delegación Municipal Sabana de Mendoza detuvieron a Jesús Antonio Maldonado Rivas, de 36 años, en la parroquia y municipio Monte Carmelo, estado Trujillo, acusado de agredir a su esposa y a su hija.
Al Dia

Catherine Fulop trastabilló y sufrió una estruendosa caída en el escenario

Como de costumbre en estos tiempos, el momento se volvió viral en redes sociales


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025