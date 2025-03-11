Liberada Aleska Génesis: Le retuvieron el pasaporte y no podrá salir de México

Este martes 11 de marzo la modelo y empresaria venezolana Aleska Génesis fue presentada ante un juez de control en cumplimiento a una orden de aprehensión en su contra por el delito de robo agravado.

La participante de ‘La Casa de los Famosos All Stars’ fue detenida anoche por agentes de la Fiscalía del Estado de México en coordinación con detectives de la capital mexicana, tras ser eliminada del reality show por votación del público.

La modelo salió de las instalaciones del penal de Santa Martha Acatitla para tener su primera audiencia por presunto robo.

Habla su abogado

Al salir de la audiencia el abogado de la modelo venezolana, Jonatahn Boyzo informó que fue una audiencia de complemento donde se trataron varios puntos entre esos si había o no amparo, que todo el mundo tiene, en este caso si lo tiene pero es del "auto de vinculación" que queda a disposición de una autoridad de distrito , aclaró el jurista

"Pasamos a términos de la medida cautelar y la investigación complementaria. Sigue en proceso, está vinculada y en este momento saldrá en libertad" declaró el abogado de la modelo venezolana.

Además indicó que están dialogando con las autoridades para saber si le retendrán o no el pasaporte y deberá pedir permiso para salir de México.

Asimismo, tras entrevistar al abogado, las periodistas del noticiero ‘Al Rojo Vivo’, aseguraron que Aleska estará presente en la gala de ‘La Casa de los Famosos All Star’, que transmitirá Telemundo la noche de este martes, dando sus primeras declaraciones tras su aprehensión y luego de ser eliminada del reality show por votación directa del público.

Estallan las redes

Las reacciones en las redes no se han hecho esperar, varios medios digitales han confirmado la liberación de Aleska Génesis y recalcan la retención de su pasaporte por parte de las autoridades mexicanas, así como su prohibición de salida del país azteca.

Mucha expectativa ante el hecho, que ya sería la segunda vez que la modelo es puesta tras las rejas en suelo mexicano, los comentarios inundan las redes sociales, en su mayoría en solidaridad y otros cargados de odio.

Las hermanas Aleska permanecen en Miami y no se han acercado a saber de ella, Michell, quien fue novia del acusador, a quien presuntamente le habrían robado los relojes valorados en 10 millones de dólares, insiste que se trata de una venganza en su contra, orquestada a su vez con el ex novio de Aleska, el también venezolano Miguel Mawad.

Noticia al Día