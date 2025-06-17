Liberadas ocho mujeres latinoamericanas, entre ellas una venezolana, que eran obligadas a prostituirse en España

La Guardia Civil ha liberó a nueve mujeres, ocho de ellas latinoamericanas, víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual en varias localidades del norte de España, donde vivían hacinadas y vigiladas en pisos y eran obligadas a prostituirse las 24 horas del día por un matrimonio y su hijo.

Cinco de las víctimas eran de Colombia y las otras cuatro de Bolivia, Venezuela, Paraguay y España.

Las mujeres vivían en pisos en condiciones de insalubridad, hacinadas en una habitación con literas. Permanecían vigiladas por cámaras de seguridad tanto en las zonas comunes como en sus habitaciones.

Según informó este martes, 17 de junio el Ministerio español del Interior, la operación se desarrolló en mayo pasado y se saldó con siete personas detenidas y otras tres investigadas por los delitos de trata de seres humanos, contra la salud pública y por pertenencia a grupo criminal.

La Guardia Civil inició sus investigaciones sobre el caso en 2024 tras ser alertada por una ONG de la posible existencia de víctimas de trata en Bizkaia (norte).

Noticia al Día/Con información de EFE