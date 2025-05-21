Martes 26 de agosto de 2025
Liberan a empresario tras 19 días en cautiverio en Lara: militares activos y de baja entre los implicados

El pago fue por criptomonedas

Por Greily Nuñez

‎Un empresario de Barquisimeto, estada Lara, estuvo 19 de días secuestrado. Sus familiares pagaron medio millón de dólares por su liberación, la mitad de lo que exigían los captores.

Por el caso están detenidos un uniformado activo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), dos exfuncionarios y dos civiles. Otros militares activos y de baja lograron fugarse. Actualmente están siendo buscados.

En torno a los hechos se conoció que la víctima viajaba en su vehículo marca Mitsubishi, color azul, tipo pick-up, cuando fue interceptada por una camioneta Ford, modelo Explorer, color azul, en el sector El Ujano, adyacente al hospital internacional, municipio Iribarren, el jueves 24 de abril de 2025, a las 9:55 pm.

De este último vehículo se bajaron tres desconocidos, vestidos de negro, con pasamontañas, portando armas cortas y largas. Estos hombres, bajo amenaza de muerte, sometieron al conductor del Mitsubishi y se lo llevaron en la camioneta.

Durante 19 días los delincuentes negociaron con los familiares del secuestrado. Según una minuta policial, estaban pidiendo mil millones de dólares americanos. Las llamadas las recibían desde un número internacional.

‎El domingo 11 de mayo se concretó el pago por un monto de 500.000 dólares, a las 10:00 pm, a través de la plataforma USDT (criptomonedas). A las tres 3:00 am del día siguiente, la víctima fue liberada en el sector La Parrilla del Este, distribuidor El Ujano.

Cruce de llamadas y entrevistas


En conocimiento del caso, funcionarios adscritos a la División de Secuestro del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) iniciaron las indagatorias, a través del cruce de llamadas telefónicas y de varias entrevistas.

‎Por este caso fueron detenidos el sargento supervisor Roger Garrido Sánchez, de 48 años, adscrito al Comandando Nacional de Extorsión y Secuestro (Conas) de la GNB, seccional Acarigua, estado Portuguesa; Kender Alexander Castillo Osta (42) y Natanael David Saavedra Alvarado (39), ambos exfuncionarios del Conas; Robert Jesús Garrido Sánchez (47) y Ángel Rafael Martínez Rodríguez (44), apodado “El Negro”. Estos dos últimos civiles fueron los encargados de cuidar al secuestrado.

La información suministrada indica que faltan por detener el teniente coronel Arturo Gómez Morantes, exfuncionario del Conas, actualmente de baja; el sargento mayor de segunda Julio Rivero, quien está destacado en la GNB de Acarigua; el sargento mayor de segunda Neomar Páez y un sargento mayor de tercera de apellido Páez, ambos activos en el Conas de Acarigua; y el sargento primero Marco Márquez, quien prestó sus servicios en este organismo.

En el procedimiento se incautó un fusil marca HK, calibre 5.56; tres pistolas marcas Beretta 92 FS, 9mm; Browning, 9 mm, y Tanfoglio, 9mm; tres cargadores AR-15; una granada de humo; dos pasa montañas de tela color negro; un par de esposas y once teléfonos celulares.

Además, se recuperó un vehículo marca Chevrolet modelo Optra color plata, placas AA815EA y el carro de la víctima.

La Fiscalía Décima Primera del Ministerio Público (MP) de la Circunscripción del estado Lara quedó a cargo de las investigaciones de este caso. Según la policía, los detenidos formaban parte de la banda delictiva «Los Cripto Activos».

Hasta el momento, el director nacional del Cicpc, comisario Douglas Rico, no ha ofrecido información oficial sobre este caso.

Lugar de cautiverio


En el marco de las averiguaciones, las autoridades ubicaron el lugar donde estaba el secuestrado en cautiverio.

Se trata de una vivienda de uso familiar, ubicada en el sector El Paraíso, manzana 12, parroquia San Andrés, del municipio Peña, estado Yaracuy.

En este sitio la policía incautó una gorra y un suéter con la insignia del Conas.

Noticia al Día / El Pitazo


Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

