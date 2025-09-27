Sábado 27 de septiembre de 2025
Liberan a la modelo venezolana Angie Miller tras ser detenida por el asesinato de B King y DJ Regio Clown

La mujer, de 29 años, fue la última persona que vio con vida a los colombianos

Por Greily Nuñez

Desde que los artistas colombianos DJ Regio Clown y B King fueron halllados desmembrados en bolsas blancas a las afueras de Ciudad de México, las autoridades en ese país adelantan una investigación para esclarecer el crimen.

Como parte del proceso, el pasado 23 de septiembre detuvieron a la modelo venezolana Angélica Torrini, conocida en redes sociales como Angie Miller.

La mujer, de 29 años, fue la última persona que vio con vida a los colombianos, por lo que el objetivo de la Fiscalía era conocer su versión de los hechos sobre la contratación que tenían los artistas antes de ser asesinados.

Sin embargo, la tarde del 26 de septiembre, medios mexicanos informaron, de manera preliminar, que la modelo venezolana fue dejada en libertad. Hasta el momento, la Fiscalía mexicana no ha confirmado si la mujer seguirá vinculada al caso de alguna forma.

Sobre la detención, las autoridades en México indicaron que Torrini fue capturada horas después de que se confirmó el hallazgo de los cuerpos de los colombianos, puesto que fue una de las figuras que más se pronunció en redes sociales durante la búsqueda de los artistas.

Sobre su trabajo en México, se sabe que es modelo y creadora de contenido para adultos, además de promocionar diferentes marcas en sus redes sociales.

Noticia al Día / Infobae

