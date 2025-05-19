Liberan en Caracas a Henry Ramones, candidato al CLEZ por UNT

Este lunes 19 de mayo se conoció sobre la liberación del Abog. Henry Ramones, candidato al Consejo Legislativo del estado Zulia (CLEZ) por el partido Un Nuevo Tiempo (UNT), quien fue detenido por funcionarios del Sebin, el pasado viernes en horas de la noche luego del cierre de campaña de esta tolda política en la calle 72 de Maracaibo.

Hasta el momento se desconocen las causas de su detención, sin embargo, a través de una fuente de NAD, se conoció que Ramones fue trasladado a la ciudad capital donde posteriormente fue liberado.

Henry Ramones es abogado en ejercicio y aspirante al Parlamento Regional por el partido que lidera el gobernador del Zulia, Manuel Rosales.

Noticia al Día