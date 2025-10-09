LICOVER trae el sabor y la alegría a la zona Oeste de Maracaibo con la inauguración de su Gastro-Bar

La oferta gastronómica de Maracaibo se renueva con la apertura de Licover, el nuevo gastro-bar que promete transformar las experiencias sociales y culinarias en la zona oeste de la ciudad. El local fue inaugurado oficialmente este miércoles 8 de octubre con un evento que desveló un espacio diseñado para el disfrute sin prisas.

Licover no es solo un restaurante, sino un punto de encuentro que busca seducir a sus visitantes con una propuesta integral. Su concepto se centra en la atmósfera, los sabores, la buena coctelería y esa sensación de querer "quedarse un rato más".

Noche de alegría la inauguración de Licover. Foto: Xiomara Solano

Una Propuesta Integral: Del Desayuno al Baile

Licover se posiciona como el único gastro-bar en la zona oeste de Maracaibo con una propuesta de servicio que abarca todo el día:

Mañanas y Almuerzos: Ofreciendo desde un delicioso desayuno para empezar el día, hasta almuerzos con "sabor a hogar".

Ofreciendo desde un delicioso desayuno para empezar el día, hasta almuerzos con "sabor a hogar". Cenas y Celebraciones: Las noches se convierten en una celebración, con platos pensados para compartir y disfrutar.

Las noches se convierten en una celebración, con platos pensados para compartir y disfrutar. Fin de Semana: Las noches se transforman con buena música y el mejor ambiente para bailar, demostrando que no hay que ir lejos para vivir una experiencia completa.

Ideal para pasar buenos momentos. Foto: Xiomara Solano

Cada plato, cada trago y cada detalle en Licover están pensados para que el cliente viva la experiencia al máximo. "De día somos un restaurante, de noche ofrecemos la vida nocturna; para compartir en familia de día, de noche es con amigos, compañeros” informó Krysber Villaobos, gerente de Licover.

“Tenemos una gastronomía internacional, exquisita, ofrecemos buena música, grupos, DJ los fines de semana y para pasar una tarde muy amena” señaló también Villaobos.

Diseñado para el disfrute. Foto: Xiomara Solano

El Clásico Reinventado: La Estrella del Menú

Entre las delicias destacadas de su menú, Licover presenta un "clásico reinventado con todo el sabor de la casa": el Risotto con Pork Belly. Este plato combina la suavidad del arroz cremoso con la textura y el sabor intenso del pork belly, prometiendo conquistar el paladar desde el primer bocado.

Lugar de encuentro. Foto: Xiomara Solano

Licover invita a la comunidad marabina a visitarlos y a vivir por sí mismos esta nueva experiencia gastronómica y social. Su dirección es Calle 82C, Corredor vial Amparo, una cuadra antes de llegar al C.C Punta de Mata y su cuenta de Instagram @somoslicover.

Susana Medina puso la alegría con su música. Foto: Xiomara Solano

