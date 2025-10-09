Jueves 09 de octubre de 2025
Al Dia

LICOVER trae el sabor y la alegría a la zona Oeste de Maracaibo con la inauguración de su Gastro-Bar

La oferta gastronómica de Maracaibo se renueva con la apertura de Licover, el nuevo gastro-bar que promete transformar las experiencias…

Por Isidro Lopez

LICOVER trae el sabor y la alegría a la zona Oeste de Maracaibo con la inauguración de su Gastro-Bar
LICOVER trae el sabor y la alegría a la zona Oeste de Maracaibo con la inauguración de su Gastro-Bar. Foto: Xiomara Solano
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La oferta gastronómica de Maracaibo se renueva con la apertura de Licover, el nuevo gastro-bar que promete transformar las experiencias sociales y culinarias en la zona oeste de la ciudad. El local fue inaugurado oficialmente este miércoles 8 de octubre con un evento que desveló un espacio diseñado para el disfrute sin prisas.

Licover no es solo un restaurante, sino un punto de encuentro que busca seducir a sus visitantes con una propuesta integral. Su concepto se centra en la atmósfera, los sabores, la buena coctelería y esa sensación de querer "quedarse un rato más".

Noche de alegría la inauguración de Licover. Foto: Xiomara Solano

Una Propuesta Integral: Del Desayuno al Baile

Licover se posiciona como el único gastro-bar en la zona oeste de Maracaibo con una propuesta de servicio que abarca todo el día:

  • Mañanas y Almuerzos: Ofreciendo desde un delicioso desayuno para empezar el día, hasta almuerzos con "sabor a hogar".
  • Cenas y Celebraciones: Las noches se convierten en una celebración, con platos pensados para compartir y disfrutar.
  • Fin de Semana: Las noches se transforman con buena música y el mejor ambiente para bailar, demostrando que no hay que ir lejos para vivir una experiencia completa.
Ideal para pasar buenos momentos. Foto: Xiomara Solano

Cada plato, cada trago y cada detalle en Licover están pensados para que el cliente viva la experiencia al máximo. "De día somos un restaurante, de noche ofrecemos la vida nocturna; para compartir en familia de día, de noche es con amigos, compañeros” informó Krysber Villaobos, gerente de Licover.

“Tenemos una gastronomía internacional, exquisita, ofrecemos buena música, grupos, DJ los fines de semana y para pasar una tarde muy amena” señaló también Villaobos.

Diseñado para el disfrute. Foto: Xiomara Solano

El Clásico Reinventado: La Estrella del Menú

Entre las delicias destacadas de su menú, Licover presenta un "clásico reinventado con todo el sabor de la casa": el Risotto con Pork Belly. Este plato combina la suavidad del arroz cremoso con la textura y el sabor intenso del pork belly, prometiendo conquistar el paladar desde el primer bocado.

Lugar de encuentro. Foto: Xiomara Solano

Licover invita a la comunidad marabina a visitarlos y a vivir por sí mismos esta nueva experiencia gastronómica y social. Su dirección es Calle 82C, Corredor vial Amparo, una cuadra antes de llegar al C.C Punta de Mata y su cuenta de Instagram @somoslicover.

Susana Medina puso la alegría con su música. Foto: Xiomara Solano

Lee también: Sano Pecado deleita paladares con una degustación saludable y diferente en Maracaibo

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Intentó quemar a su pareja junto a sus cinco hijos en Falcón

Intentó quemar a su pareja junto a sus cinco hijos en Falcón

"Quédate tranquila que yo te voy a curar": Impactantes testimonios sobre los milagros de JGH

Fandy transmite en vivo el nacimiento de su hija Luna

Fandy transmite en vivo el nacimiento de su hija Luna

Conductor quedó atrapado al volcarse su camión en Santa Bárbara del Zulia

Conductor quedó atrapado al volcarse su camión en Santa Bárbara del Zulia

"En la prevención está la cura y por eso abordamos el cáncer de mama y cuello uterino desde las comunidades": Ana Clara de Di Martino

El ocaso de Kevin Costner: derrumbe profesional y pérdidas millonarias

El ocaso de Kevin Costner: derrumbe profesional y pérdidas millonarias

Tormenta Jerry crece en el Atlántico con el pronóstico de convertirse en huracán el fin de semana

Tormenta Jerry crece en el Atlántico con el pronóstico de convertirse en huracán el fin de semana

Declaraciones de Julia Roberts sobre la desigualdad de género en Hollywood

Declaraciones de Julia Roberts sobre la desigualdad de género en Hollywood

ONU insta a garantizar un alto al fuego permanente en Gaza

ONU insta a garantizar un alto al fuego permanente en Gaza

¡Irreconocible! Demi Lovato sorprendió a su fans con nuevo rostro

¡Irreconocible! Demi Lovato sorprendió a su fans con nuevo rostro

Anna Kournikova luce su pancita en un paseo por Miami

Anna Kournikova luce su pancita en un paseo por Miami

Titulares de la prensa nacional para este jueves 9 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 9 de octubre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 09 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 09 de octubre 2025

Petro informó que hay

Petro informó que hay "indicios" que la última lancha bombardeada por EEUU es colombiana

Congreso de Diputados español aprobó un embargo de armas a Israel

Congreso de Diputados español aprobó un embargo de armas a Israel

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

"En la prevención está la cura y por eso abordamos el cáncer de mama y cuello uterino desde las comunidades": Ana Clara de Di Martino

León XIV valora el legado social y popular de la iglesia latinoamericana en su exhortación

León XIV valora el legado social y popular de la iglesia latinoamericana en su exhortación

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias, según reporte del Inameh

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias, según reporte del Inameh

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 09 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 09 de octubre 2025

Llegan 197 connacionales entre ellos cuatro niños de EEUU

Llegan 197 connacionales entre ellos cuatro niños de EEUU

Noticias Relacionadas

Al Dia

Misión Cuadrantes de Paz se consolida en el Zulia con la participación protagónica de los circuitos comunales

El gobernador Caldera destacó que en el caso de la capital zuliana se pasó de tener 91 cuadrantes a 124 cuadrantes de paz

Al Dia

Acuerdo de cese al fuego genera festejos en Gaza

En medio de estos festejos, levantaron a un periodista, quien se disponía a dar la noticia
Farándula

El bajista Gene Simmons de KISS fue hospitalizado tras sufrir accidente de tránsito

Gene Simmons es el bajista y cofundador de la icónica banda de rock Kiss. Conocido como "The Demon", se hizo famoso por su maquillaje teatral, su larga lengua y sus espectáculos con fuego y sangre.

Al Dia

Grabaron impactante rescate de un jaguar en Brasil: Tenía más de 30 disparos de metralla en su cabeza

El animal se aferró a una lancha hasta llegar a tierra firme

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025