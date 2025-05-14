Llega a Venezuela la niña Maikelys tras permanecer 10 meses retenida en Estado Unidos

La pequeña Maikelys Espinoza llegó al país tras permanecer 10 meses retenida en Estados Unidos. La niña será entregada a su madre.

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, logró la entrega de la niña Maikelys Espinoza. La pequeña llegó en el vuelo número 22 como parte de la Gran Misión Plan Vuelta a la Patria.

La información la dio a conocer el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, quien destacó que a las 11: 05 de la mañana se produjo el desembarco de 226 migrantes, incluyendo 7 niños, 37 mujeres y 182 hombres, elevándose a 4 mil 157 la cifra de compatriotas que han retornado a territorio venezolano

Cabello indicó, que tienen reportes de otros connacionales que han sido enviados a El Salvador de manera oculta, y reiteró que quien tenga cuenta pendiente con la justicia será puesto a la orden de los tribunales.

