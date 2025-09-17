Llegando otro bono de más de $100 por Patria

Este martes, 16 de septiembre, el Gobierno nacional inició la asignación del Bono de ‘Corresponsabilidad y Formación’, correspondiente al mes en curso, a través de la Plataforma Patria.

El monto otorgado es de 17.760 bolívares o 109,71 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

Este estipendio va dirigido a los trabajadores de las empresas estratégicas del estado, que pertenecen a nómina especial y los montos varían según el organismo donde prestan servicios y cargos.

