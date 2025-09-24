Llegaron al país mil 600 unidades de insulina para pacientes con diabetes

La ministra del poder popular para la Salud, Magaly Gutiérrez, informó que este miércoles 24 de septiembre, arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía un cargamento de 1.600.251 unidades de insulina, así como 64.994 plumas-jeringa y equipos esenciales para garantizar la vida de los pacientes diagnosticados con diabetes.

A través de su canal Telegram, la ministra Gutiérrez destacó que la llegada de este cargamento de insulina constituye el resultado directo de la hermandad entre el presidente Nicolás Maduro Moros y su homólogo de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, «quienes juntos forjan un camino de cooperación y resistencia frente a las adversidades».

Agregó que el cargamento es fruto directo del acuerdo de «Suministro de Medicamentos Esenciales y con Obligaciones de Inversión Recíprocas», suscrito entre el Ministerio del Poder Popular para la Salud, Espromed Bio, Corpovex y el Centro de Inversiones Productivas.

Cabe destacar que estas unidades de insulina llegan a territorio venezolano gracias también al convenio de «Transferencia Tecnológica» entre la empresa rusa Geropharm y la venezolana Espromed Bio, vigente desde 2021, acuerdo que abarca el suministro de insulinas y la transferencia de tecnología para la producción, incluyendo la capacitación de personal venezolano en Rusia.

Noticia al Día/Telegram/ÚN