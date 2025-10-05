Domingo 05 de octubre de 2025
Al Dia

Llegó la Navidad: inicia el montaje e iluminación en preparación para el encendido de Bella Vista

La intervención fue iniciada por la Gobernación del estado Zulia junto la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo

Por Ernestina García

Foto cortesía
Llegó la Navidad y en la capital zuliana ya se prepara el tradicional encendido de la avenida 4, Bella Vista. Los trabajos de instalación y alumbrado iniciaron con la intervención en la Plaza El Ángel, punto de partida de un proyecto que abarcará aproximadamente 39 cuadras, desde el Parque Rafael Urdaneta hasta el Parque La Marina, incluyendo espacios como la Plaza del Buen Maestro.

La intervención iniciada por la Gobernación del estado Zulia junto la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, busca transformar este corredor urbano en un espacio de encuentro familiar, celebración cultural y rescate de los valores tradicionales en estas navidades 2025.

El alcalde Giancarlo Di Martino y el gobernador Luis Caldera encabezan esta propuesta que involucra a instituciones como la Hidrológica del Lago (Hidrolago), Corporación para el Desarrollo de la Región Zuliana (Corpozulia), Petróleos de Venezuela (PDVSA) y otras entidades estatales, además de empresas especializadas en decoración navideña.

El secretario de Cultura, Giovanny Villalobos, destaco que “el objetivo es ofrecerle al pueblo zuliano y a los visitantes una experiencia que evoque al niño Jesús, a la familia y a la alegría infantil. La Navidad también es compartir, es unión, y por eso estamos trabajando para embellecer más de 30 cuadras con criterios estéticos y patrimoniales”.

Villalobos agregó, que la planificación contempla una distribución por segmentos, asignando tramos extensos a cada institución para facilitar la ejecución de obras de infraestructura y diseño. La Gobernación asumirá más de 17 cuadras bajo su responsabilidad, mientras que la Alcaldía y otras organizaciones e instituciones se encargarán de zonas específicas.

El encendido oficial de la avenida Bella Vista, está previsto para el 7 de noviembre a las 7:00 de la noche, luego de la inauguración de una exposición de 10 mil metros cuadrados en el Tibisay Hotel del Lago. Ese mismo día, tarimas culturales se desplegarán a lo largo de Bella Vista, dando inicio a tres meses de actividades que se extenderán hasta enero.

El Secretario de Cultura además adelantó que “la residencia oficial del gobernador abrirá sus puertas para eventos gratuitos con gaitas, villancicos y presentaciones artísticas. También se habilitarán plazas y parques para que las familias disfruten diariamente de espectáculos y espacios recreativos”.

La organización contempla medidas logísticas para garantizar la seguridad y el orden, incluyendo cierres viales que serán anunciados con antelación por las autoridades competentes. Además, se establecerá una distribución equilibrada entre comerciantes formales e informales, permitiendo que los visitantes accedan cómodamente a zonas de gastronomía, fotografía y entretenimiento.

Maracaibo se prepara para vestirse de luces, música y tradición, en una celebración que promete convertir cada esquina de la avenida Bella Vista en un rincón de alegría, identidad y reencuentro, gracias al apoyo del Gobierno Bolivariano liderado por el presidente Nicolás Maduro.

Noticia al Día

Noticias Relacionadas

Al Dia

Alcaldía de Maracaibo avanza en la recuperación de Villa Carmen

La Alcaldía Bolivariana de Maracaibo ejecuta trabajos de rehabilitación en Villa Carmen, la emblemática casona ubicada entre las calles 75…
Sucesos

Tres heridos dejó accidente en moto en la Av. El Milagro

En el accidente estuvo también involucrado un vehículo Malibú quien se dio a la fuga. Al sitio del suceso acudieron funcionarios de Polimaracaibo y Cuerpo de Bomberos de Maracaibo para realizar el levantamiento del accidente y trasladar a los tres heridos, un motorizado y sus dos acompañantes (una de sexo femenino), a un centro médico asistencial.
Al Dia

Presidente de EEUU Donald Trump reveló próximo paso en la guerra contra el narcotráfico en Sudamérica

"No hay nadie que entre por agua", declaró el presidente, añadiendo que acabará con el "tráfico de drogas".
Sucesos

Se incendió una iglesia evangélica en Falcón

Una iglesia evangélica se incendió a tempranas horas de la mañana de este domingo cinco de octubre en la avenida Ayacucho, entre calles Las Raíces y la Independencia de Punto Fijo, municipio Carirubana, en el estado Falcón.


