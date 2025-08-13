Llovió granizo en Cabimas: reportaron las redes

Una fuerte lluvia sorprendió a los cabimenses en la tarde de este martes, 12 de agosto.

Según usuarios en redes sociales, las precipitaciones estuvieron acompañadas de descargas eléctricas y hasta granizo, según informó la periodista Mayerlin Meleán.

"Nuevamente en Cabimas en horas de la tarde se presenta una fuerte precipitación acompañada de descargas eléctricas 🌩️ y seguidores reportan hasta "Granizo" en la ciudad. El vídeo corresponde al sector Barrio punto fijo 1. Además también hicieron llegar fotografías desde El Lucero callejón San Nicolás, Cinco Bocas y Av. 42″, destacó la citada fuente en redes sociales.

Noticia al Día