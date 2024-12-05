Llueva o no… Nos acordamos de Santa Bárbara: Inician fiestas patronales de la parroquia en honor a la Inmaculada Concepción

La Parroquia Santa Bárbara, Santuario a la Inmaculada Concepción, ubicada en el Casco Central de Maracaibo, extiende una cálida invitación para que los acompañen este domingo 8 de diciembre en la celebración de la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María.

Se realizarán tres misas en este día tan especial:

9:00 am: Misa de devotos

12:00 pm: Misa de la Hora de la Gracia

5:00 pm: Misa Pontifical

Además, a las 6:00 pm, disfrutarán de un emotivo homenaje gaitero y una procesión con la sagrada reliquia. "María, quien está llena de gracia, nos brinda consuelo y esperanza a toda la humanidad", se lee en nota de prensa.

Organizadores informaron que habrá estacionamiento para la comodidad de los asistentes y devotos "te esperamos con los brazos abiertos. ¡No faltes a esta celebración tan significativa!", escribieron.

