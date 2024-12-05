Lunes 22 de septiembre de 2025
Llueva o no… Nos acordamos de Santa Bárbara: Inician fiestas patronales de la parroquia en honor a la Inmaculada Concepción

La Parroquia Santa Bárbara, Santuario a la Inmaculada Concepción, ubicada en el Casco Central de Maracaibo, extiende una cálida invitación…

Por Ernestina García

Llueva o no… Nos acordamos de Santa Bárbara: Inician fiestas patronales de la parroquia en honor a la Inmaculada Concepción
FoTo NAD: Iglesia Santa Bárbara
La Parroquia Santa Bárbara, Santuario a la Inmaculada Concepción, ubicada en el Casco Central de Maracaibo, extiende una cálida invitación para que los acompañen este domingo 8 de diciembre en la celebración de la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María.

Se realizarán tres misas en este día tan especial:

  • 9:00 am: Misa de devotos
  • 12:00 pm: Misa de la Hora de la Gracia
  • 5:00 pm: Misa Pontifical

Además, a las 6:00 pm, disfrutarán de un emotivo homenaje gaitero y una procesión con la sagrada reliquia. "María, quien está llena de gracia, nos brinda consuelo y esperanza a toda la humanidad", se lee en nota de prensa.

Organizadores informaron que habrá estacionamiento para la comodidad de los asistentes y devotos "te esperamos con los brazos abiertos. ¡No faltes a esta celebración tan significativa!", escribieron.

Noticia al Día/Nota de prensa

Fotos: Xiomara Solano

Se hace viral la viuda de Vicente Fernández por los besos con un señor que es su hermano Jaime

Habilitan mil camiones para comercio entre Colombia y Venezuela

La reina del fútbol: Aitana Bonmatí conquistó el Balón de Oro por tercer año consecutivo

La magíster Elizabeth Valero presentó su libro

Fueron hallados muertos en México los artistas colombianos B-King y Regio Clown

Te reciba el cielo en el que creíste, Evida Teresa Lubo…

Balón de Oro: PSG fue elegido Mejor Equipo del Año

John Curtis y la invención del primer chicle comercial en Estados Unidos en 1848

PSG cayó por la mínima ante el Marsella en el clásico francés

Francia reconoce al Estado palestino

En Lara: A martillazos asesinó a su pareja y luego la colgó para simular un suicidio

La misteriosa desaparición del cantante colombiano B-King abre una búsqueda internacional

Capturan a hombre con un manuscrito extorsivo en La Cañada de Urdaneta

Lamine Yamal ganó el Trofeo Kopa por segundo año consecutivo

La Patria Grande que nunca existió (por Luz Neira Parra)

Pensionados reciben pago mensual y Bono de Guerra Económica este lunes

Eran trabajadores del aseo urbano las víctimas del trágico accidente vía al aeropuerto de Maracaibo

Dos muertos y varios heridos tras fuerte accidente de tránsito vía al aeropuerto de Maracaibo

En Lara: A martillazos asesinó a su pareja y luego la colgó para simular un suicidio

Hidrolago activa servicio de agua en sectores del municipio San Francisco este lunes

