Llueva o no… Nos acordamos de Santa Bárbara: Inician fiestas patronales de la parroquia en honor a la Inmaculada Concepción

La Parroquia Santa Bárbara, Santuario a la Inmaculada Concepción, ubicada en el Casco Central de Maracaibo, extiende una cálida invitación para que los acompañen este domingo 8 de diciembre en la celebración de la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María.
Se realizarán tres misas en este día tan especial:
- 9:00 am: Misa de devotos
- 12:00 pm: Misa de la Hora de la Gracia
- 5:00 pm: Misa Pontifical
Además, a las 6:00 pm, disfrutarán de un emotivo homenaje gaitero y una procesión con la sagrada reliquia. "María, quien está llena de gracia, nos brinda consuelo y esperanza a toda la humanidad", se lee en nota de prensa.
Organizadores informaron que habrá estacionamiento para la comodidad de los asistentes y devotos "te esperamos con los brazos abiertos. ¡No faltes a esta celebración tan significativa!", escribieron.
Noticia al Día/Nota de prensa
Fotos: Xiomara Solano