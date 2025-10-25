Llueve de madrugada en Maracaibo: Inameh prevé incremento de la nubosidad

En la madrugada de este sábado 25 de octubre, algunas áreas de Maracaibo experimentaron lluvias significativas, lo que sorprendió a los residentes de la ciudad.

Las precipitaciones provocaron acumulaciones de agua en las calles y dificultades en el tráfico, según habitantes de algunos sectores.

Las autoridades instan a la población a tomar precauciones y estar atentos a los informes meteorológicos, ya que se prevé que las lluvias puedan continuar en las próximas horas.

"Se espera un incremento de la nubosidad, asociada a lluvias o chubascos y actividad eléctrica en partes de Amazonas, Oeste de Bolívar, Llanos Occidentales, Los Andes, Falcón, Aragua, Carabobo, Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Yaracuy, Lara y Zulia, el resto del país prevalecerá cielo parcialmente nublado e intervalos despejados", informó Inameh.

El paso de la onda tropical Melissa, cerca de convertirse en huracán, incide sobre el Caribe, dejando fuertes tormentas en países cercanos.

Noticia al Día