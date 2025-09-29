Lo que hay es SOFOCO

La tarde de este lunes 29 de septiembre, se registran altas temperaturas en la ciudad, lo que los marabinos definen como un "sofoco".

En las calles de Maracaibo, quienes salieron hacer sus diligencias se quejan del calorón y aseguran que las altas temperaturas se han incrementado en los últimos días a pesar de las precipitaciones.

Un sofoco tiene síntomas como sensación de calor, sudoración, enrojecimiento, palpitaciones

Palpitaciones y muchas veces acompañados escalofríos.

¿Qué se recomienda ante este sofoco y aliviarlo?



Evitar alimentos picantes, el alcohol y la cafeína puede ayudar.



Ropa y ventilación: Usa ropa holgada de tejidos naturales como el algodón, y ten un ventilador a mano para refrescarte.



