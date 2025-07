El homicidio de Reinaldo José Herrera Sánchez, sobrino de la diseñadora de modas venezolana, Carolina Herrera, y de su amigo Fabrizio Alberto Mendoza Isea, ocurrido el 11 de mayo del año 2017 en Caracas, salió de nuevo a la luz pública.

El Tribunal Supremo de Justicia aprobó el fallo sobre convocar a nuevo juicio contra los tres acusados de secuestrar y asesinar a Reinaldo José Herrera Sánchez (34), sobrino de la diseñadora de moda venezolana Carolina Herrera, y Fabrizio Alberto Mendoza Isea (31).

Ambas víctimas fungían como socios de la empresa de remodelaciones Arquitectura Herrera y Asociados. Reinaldo era hijo de Luis Felipe Herrera Guevara, hermano de Reinaldo Herrera, esposo de la mencionada y reconocida diseñadora.

De acuerdo con Últimas Noticias, por el caso quedaron aprehendidos Edwin Jesús Montilla Verdi (35), Suhe González Álvarez y Franco José Tessarolo Salcedo. El primero se involucró en el secuestro usando una moto con siglas del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Además, era el encargado reparar de las patrullas policiales de la Policía del municipio Cristóbal Rojas, en Charallave, reseña La Iguana TV.

A Edwin Montilla le emitieron una condena por 30 años de prisión, Suhe González 28 años y Tessarolo quedó absuelto, según la sentencia del 30 de junio de 2023 del Tribunal 2° de Juicio del Área Metropolitana de Caracas.

Las dos penas y la absolutoria fueron eliminadas por la Sala 8° de la Corte de Apelaciones de Caracas el 3 de julio de 2024. Conjuntamente, el ente estableció un nuevo juicio y orden de captura a Tessarolo Salcedo, quien quedó libre luego de la decisión del tribunal de juicio.

Los jueces de la citada Corte de Apelaciones derogaron la sentencia del tribunal de juicio ante la ausencia de motivación y fundamentación: “Con fundamento en todo lo anteriormente explicado, quienes aquí deciden, constatan que la Juzgadora de Juicio, efectivamente no cumplió con el requisito de motivar razonada, coherente y lógicamente su sentencia, puesto que no explicó con cuáles de las pruebas evacuadas en el contradictorio dio por demostrada su decisión de condena y absolución, apoyándose en un mismo razonamiento que en nada permite establecer cómo arribó a tal conclusión, incurriendo en el vicio de inmotivación”.

“La motivación de las decisiones judiciales, en especial las sentencias, es tan importante, que su inexistencia acarrea una grave pérdida para el sistema de administración de justicia, originando un daño incalculable, por cuanto en la actividad jurisdiccional las partes tienen el derecho de conocer las razones sustanciales por las cuales la representación judicial expide una opinión jurídica, en donde su contenido debe ser además de expreso, claro, legítimo y lógico; completo, en el sentido de que debe comprender todas las cuestiones de la causa”, indicó la Corte de Apelaciones.

Por su parte, los abogados de Tessarolo Salcedo consignaron un amparo ante la Sala Constitucional y solicitaron detener la orden de aprehensión. Alegaron que la decisión de ordenar un nuevo juicio, lacera el principio de seguridad jurídica y que su defendido no podía ser juzgado dos veces por un mismo caso.

Los magistrados de la Sala Constitucional respaldaron la convocatoria para un nuevo juicio como lo decretó la Sala 8° de la Corte de Apelaciones de Caracas, ya que esta instancia no podía ratificar el dictamen del tribunal que penó a dos y absolvió a uno por ser un acto “dictado en contravención a la Constitución”.

La Sala indicó que “la Corte de Apelaciones no infringió el principio de non bis in idem (nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito) al dictar dicha decisión. La nulidad y revocatoria decretadas fueron un mecanismo procesal para corregir una sentencia viciada por la omisión de formalidades o por su omisión en contravención con la ley”.

La Sala declaró impropio el amparo constitucional de los abogados de Tessarolo Salcedo y dejó efectiva la orden de aprehensión.

La sentencia de la Sala Constitucional, que apoya un nuevo juicio contra los tres acusados, fue publicada el pasado 27 de junio y es por la comisión de los delitos de secuestro agravado, sicariato, asociación para delinquir, robo agravado de vehículo automotor, robo agravado, peculado doloso y porte ilícito de armas de fuego.

Antigua deuda propició el crimen

Las dos víctimas resultaron secuestradas el 11 de mayo de 2017 por varios individuos en el estacionamiento del Centro Comercial La Boyera, municipio El Hatillo, desde donde fueron trasladados en un taxi blanco.

Un día después, los cuerpos sin vida de los dos hombres fueron encontrados con disparos en la cabeza dentro de una Hilux perteneciente a Fabrizio, y la cual estaba estacionada en el sector El Topo, carretera Caracas-La Guaira.

De acuerdo con las averiguaciones, Suhe declaró a las autoridades que lo contactó Tessarolo Salcedo para asesinar a Fabrizio por una antigua deuda económica. González reveló a los funcionarios encargados de la investigación la forma cómo se planificó el crimen que, desde el principio, siempre estuvo enfocado en Fabrizio y no en el sobrino de la diseñadora de modas.

Sin embargo, como ese día estaban juntos decidieron matarlos a ambos para, supuestamente, no dejar testigos ni cabos sueltos.

Años atrás, Tessarolo Salcedo y Fabrizio fueron socios en Blink Truck, una compañía especialista en colocar sistema de blindaje a vehículos.

