Lo que todos esperaban: Ileana Márquez se muestra en traje de baño en Yucatán

La Miss Venezuela Universo, Ileana Márquez, deleita a sus seguidores al mostrarse en traje de baño una de las pruebas más esperadas por los fans de este concurso de belleza internacional.

Esbelta, elegante y con un cuerpo de sirena, la venezolana caminó regia con un traje de baño azul celeste que la hacía lucir sencillamente hermosa.

Ileana Márquez aprovechó su paso por Mérida, Yucatán para hacerse un par de fotografías en las hermosas playas de México.

