Localizados un número indeterminado de cadáveres en zonas inundadas en España

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha confirmado que los agentes de los diferentes cuerpos que trabajan en las inundaciones que se han producido en la provincia de Valencia (este) han encontrado ya cadáveres en las zonas que han sufrido inundaciones, aunque no ha precisado ni la ubicación ni la cifra provisional, porque todavía no se ha podido comunicar a los familiares.

"Hay cuerpos sin vida en algunos de los puntos a los que se ha podido comenzar a acceder y cuerpos que siguen apareciendo. Por respeto a las familias no vamos a dar más datos", ha explicado el president en una intervención retransmitida en directo por À Punt pasadas las 0:30 horas.

El president ha pedido tranquilidad a quienes se encuentren atrapados o bloqueados por las inundaciones. "Se va a llegar, si no se ha hecho ya no es por falta de capacidad, sino por un problema de acceso. A donde no se ha llegado es porque ha sido imposible".

Mazón ha enviado a los atrapados "un mensaje de paciencia y fuerza" aunque ha asumido que "es difícil".

En referencia a la presa de Forata (Yátova, Valencia), Mazón ha querido transmitir igualmente tranquilidad. "La situación del embalse se ha estabilizado. No hay peligro".

Sin embargo, ha recomendado a la población que "busque lugares altos aunque no llueva", ante la previsión de nuevas avenidas.

Ha insistido, además, en que el servicio telefónico del 112 "no se ha caído", sino que "sigue siendo el vehículo de contacto" ante cualquier emergencia y ha atendido más de 10.000 llamadas este martes.

"A lo largo de la noche y a primera hora de la mañana el papel de algunos alcaldes y alcaldesas será fundamental, pero aún no hemos podido contactar con algunos. La noche va a seguir siendo muy larga", ha concluido.

URGENTE ❗ – Mas imágenes de las devastadoras consecuencias del #DANA en #Valencia. Vehículos totalmente destrozados, pueblos y ciudades de la #ComunitatValenciana totalmente inundados o imágenes de tornados totalmente devastadores.#ComunitatValenciana.#DANA.#FemXarxa. pic.twitter.com/TjstJ1RnDd — ROGER GUARCH FELIP (@guarchroger) October 29, 2024

Las imágenes que llegan de Valencia son aterradoras esto es Aldaya, todo mi apoyo a los afectados y mi absoluto desprecio a los empresarios que han obligado a ir a trabajar a sus empleados y a los medios de comunicación por su falta de cobertura, es indignante.#Dana

Alfafar pic.twitter.com/QUMBjIL55a — Censurado (@JanoNano11) October 29, 2024

