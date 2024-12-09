Locos de Remate presentó sus colecciones de ropa en el Fashion Night Out

La tienda de ropa Locos de Remate realizó un espectacular desfile llamado Fashion Night Out donde presentó sus últimas colecciones en una noche donde hubo excelente música, degustaciones, bebidas y obsequios de gift card en los hermosos espacios de la terraza del restaurant Zu House en Maracaibo.

Para toda ocasión. Foto: Isidro López

Con la presencia de influencers, medios de comunicación e invitados especiales del mundo de la moda, las hermosas modelos pasearon por la pasarela mostrando los vestidos diseñados para estilos cóctel, casual y de noche, que demostraron el buen gusto y la calidad de la ropa de la tienda Locos de Remate.

Para todas las mujeres. Foto: Isidro López

Los asistentes pudieron ganarse las gift card de hasta cien dólares para la compra en las tiendas en divertidas dinámicas que hicieron pasar una agradable noche donde, además, recibieron obsequios especiales para que todos disfrutaran de la marca Locos de Remate.

Gift Card de obsequio. Foto: Isidro López

La tienda Locos de Remate se caracteriza por ofrecer ropa americana de buena calidad con precios bastante accesibles para la población marabina, todo bajo las últimas tendencias de la moda y para diversas ocasiones como estilos cóctel, deportiva, casual o para elegantes noches.

Hermosos diseños. Foto: Isidro López

Un punto importante es que en las tiendas se encuentran prendas para todos los estilos, incluyendo una sección para las tallas plus.

Ropa importada. Foto: Isidro López

En Locos de Remate se esmeran en ofrecer lo mejor para sus clientes “Siempre buscamos que nuestras clientes tengan prendas de calidad y que estén en tendencia y que luzcan fabulosas” afirman en sus redes sociales.

Muy buenos precios. Foto: Isidro López

Locos de Remate están ubicados en:

C.C Gran Bazar

La Curva de Molina

C.C Galerías Mall

Las Playitas

Agradable noche. Foto: Isidro López

También se puede comprar online y tienen envíos a nivel nacional por el WhatsApp 04126250258. Toda la información la pueden conseguir en su cuenta de Instagram @locosderemate.ve

Hermosas modelos. Foto: Isidro López

Lee también: FAMILIA CENTER más cerca de tu hogar con la apertura de cuarta sede en Maracaibo

Noticia al Día