Viernes 10 de octubre de 2025
Al Dia

Logro Latinoamericano: Arqueóloga dominicana Kathleen Martínez está más cerca de la tumba de Cleopatra

Kathleen Martínez llevaría más de dos décadas investigando y excavando en Egipto por lo que ahora que su investigación apunta a rendir frutos, no desea que el mérito sea extranjero, desea que tal descubrimiento pertenezca a Latinoamérica.

Por Pasante1

Logro Latinoamericano: Arqueóloga dominicana Kathleen Martínez está más cerca de la tumba de Cleopatra
Foto: Cortesía. Composición: Reyhans Quiroz.
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Sería la abogada y arqueóloga Kathleen Martínez, de nacionalidad dominicana, la persona que se cree está más cerca de encontrar la tumba perdida de la monarca egipcia Cleopatra, un misterio sin descifrar por más de 2,000 años.

La dominicana Kathleen Martínez daría un salto del derecho a la arqueología a causa de su gran interés en la cultura egipcia y la vida y obra de Cleopatra.

Debido a su profesión como abogada penal, a esta se le otorgaría el rol como diplomática entre República Dominicana y Egipto, lo que conseguiría que esta pudiera estudiar de cerca aquellas cosas que solo conocía por medio de los libros.

Arqueóloga Kathleen Martínez. Foto: Cortesía.

Las investigaciones de Kathleen conseguirían logros significativos que marcarían la historia, "Creo que hice un gran descubrimiento, pude ubicar el lugar donde creo que está la tumba de Cleopatra, en un templo abandonado al oeste de Alejandría", declara en relación con el posible descubrimiento de la tumba de Cleopatra en una de las mayores ciudades del país que se encuentra en el extremo nordeste de África y la parte occidental de Asia.

Lee también: Descubierto en Florida tesoro de un millón de dólares de una flota española de 1715

Un logro Latinoamericano

Con 57 años de edad, Kathleen Martínez llevaría más de dos décadas investigando y excavando en Egipto con sus propios ahorros. Es por esto que, ahora que su investigación apunta a rendir frutos, no desea que el mérito sea extranjero, desea que tal descubrimiento pertenezca a Latinoamérica, indicó Kathleen.

“No me rendiré para ser quien le abra la puerta a los que vienen detrás. No me voy a cansar hasta colocarnos en el mapa de la arqueología del mundo", declaró en entrevistas la arqueóloga.

Arqueóloga Kathleen Martínez. Foto: Cortesía.

Llegando a rechazar ofertas importantes de arqueólogos de todo el mundo pertenecientes a instituciones reconocidas como Harvard y Oxford, la dominicana se mantendría firme en su idea de que tal reconocimiento pertenece al pueblo latinoamericano. "No acepté porque habría sido un logro extranjero. Y yo quiero que sea latinoamericano, que lleve nuestra bandera", señaló.

El descubrimiento

Las investigaciones de la arqueóloga dominicana apuntan a que la tumba de Cleopatra se encontraría en el templo de Taposiris Magna, a 45 km al oeste de Alejandría, una conjetura que se vería refutada por sus predecesores en la investigación, quienes afirman que tal monumento debería encontrarse en otros palacios reales.

Templo de Taposiris Magna. Foto: Cortesía.

La investigadora se valdría del estudio de diversos textos antiguos para llegar a la conclusión de que se encontraba en el templo de Taposiris Magna, esto con base a que este era el único templo sin información sobre su construcción, los dioses que veneraba o si alguna vez funcionó.

"Creo firmemente que la tumba de Cleopatra no puede estar en otro lugar que no sea Taposiris Magna. Porque en Alejandría, la ciudad misma, no le habría servido porque fue demasiado odiada por los romanos y nunca la habrían dejado descansar en paz junto a Marco Antonio", afirmó Martínez.

Biblioteca de Alejandría. Foto: Cortesía.

Sin embargo, el descubrimiento no sería bien recibido, se pondrían en duda sus conjeturas, incluso por familiares. "Tuve que enfrentarme a las críticas desde el principio, pero eso no era importante; tenía un objetivo y debía centrarme en mi trabajo. Esto pasa cuando intentas cambiar cosas que se han establecido como historia", comparte.

Contra viento y marea

Con poco tiempo en el calendario, Martínez solo contaba con dos meses de licencia para realizar las excavaciones y, con las cuatro primeras semanas perdidas debido a protocolos de documentación, solo tenía cuatro semanas para lograr el primer hallazgo.

Arqueóloga Kathleen Martínez. Foto: Cortesía.

Martínez señalaría que la tumba debería encontrarse en un lugar difícil de encontrar, esto con el fin de protegerla de sus enemigos, los romanos, los cuales, si encontraban la tumba, la exhibirían y ridiculizarían como trofeo de guerra. "A pesar de que era prisionera, encontró una manera de morir con dignidad y luego desapareció frente al ejército más poderoso de la antigüedad. Es increíble", señala.

Contra viento y marea, la arqueóloga dominicana se atrevería a buscar en donde ya muchos habían pasado, decidida a encontrar las placas de cimentación del templo en los mismos sitios que habían sido explorados durante un siglo.

Arqueóloga Kathleen Martínez. Foto: Cortesía.

"Esos famosos egiptólogos, italianos, franceses, alemanes, húngaros, estadounidenses, ingleses, egipcios y muchos más han buscado antes que yo y fracasaron: cuando dije que descubriría el lugar de los cimientos, todo el mundo se rio pensando que era imposible", expresa Kathleen.

¿Estaba en lo correcto?

En tierras donde ya muchos habían pasado, la arqueóloga se decidió a encontrar algún indicio y, tras un gran trabajo por parte de la arqueóloga y su equipo, cepillando la zona, se encontró un hallazgo que evocó las lágrimas.

Descubrimientos de la arqueóloga Kathleen Martínez. Foto: Cortesía.

Sería una placa de cimentación donde estaba escrito el nombre de la diosa del trono, la magia, la curación y la maternidad, y una de las deidades más importantes del panteón egipcio, la diosa Isis. Este descubrimiento sería inmediatamente conectado con Cleopatra, a quien se le consideraba como la reencarnación de la diosa.

"Cuando lo vimos, no puedo explicarlo, fue uno de los momentos más grandes de mi vida. Solo el nacimiento de mis hijos ha sido más importante que eso", son las palabras de la arqueóloga dominicana que se plantea como la más cercana a poner fin al misterio de la tumba de Cleopatra.

Reyhans Quiroz

Noticia al Día / RT

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

  • Metrópolis 103.9 FM (15%, 217 Votos)
  • Chiquinquira 90.9 FM (13%, 200 Votos)
  • Okey 101 FM (12%, 179 Votos)
  • Sabor 106 FM (12%, 179 Votos)
  • Urbe 96.3 FM (9%, 128 Votos)
  • Latinos 97.1 FM (6%, 84 Votos)
  • Ninguna de las anteriores (5%, 78 Votos)
  • Gaiterisima 94.7 FM (5%, 76 Votos)
  • La Mega 99.7 FM (5%, 75 Votos)
  • Éxitos 89.7 FM (4%, 54 Votos)
  • Rumbera 98.7 FM (3%, 51 Votos)
  • Onda 107.3 FM (3%, 49 Votos)
  • Romántica 92.5 FM (3%, 45 Votos)
  • Popular 95.5 FM (2%, 32 Votos)
  • Clásicos 100.5 FM (2%, 31 Votos)
  • Galáctica 94.5 FM (0%, 5 Votos)

Votantes totales: 1.483

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Papa León XIV recibe a Arzobispo de Caracas en El Vaticano

Papa León XIV recibe a Arzobispo de Caracas en El Vaticano

Seguros Catatumbo: Balance de Situación

Seguros Catatumbo: Balance de Situación

Titulares de la prensa nacional para este viernes 10 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 10 de octubre

Congreso de Perú impulsa destitución de Dina Boluarte

Congreso de Perú impulsa destitución de Dina Boluarte

Trump sugirió expulsar a España de la OTAN

Trump sugirió expulsar a España de la OTAN

Murió Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors

Murió Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors

Intentó quemar a su pareja junto a sus cinco hijos en Falcón

Intentó quemar a su pareja junto a sus cinco hijos en Falcón

Fandy transmite en vivo el nacimiento de su hija Luna

Fandy transmite en vivo el nacimiento de su hija Luna

Conductor quedó atrapado al volcarse su camión en Santa Bárbara del Zulia

Conductor quedó atrapado al volcarse su camión en Santa Bárbara del Zulia

"En la prevención está la cura y por eso abordamos el cáncer de mama y cuello uterino desde las comunidades": Ana Clara de Di Martino

El ocaso de Kevin Costner: derrumbe profesional y pérdidas millonarias

El ocaso de Kevin Costner: derrumbe profesional y pérdidas millonarias

Tormenta Jerry crece en el Atlántico con el pronóstico de convertirse en huracán el fin de semana

Tormenta Jerry crece en el Atlántico con el pronóstico de convertirse en huracán el fin de semana

Declaraciones de Julia Roberts sobre la desigualdad de género en Hollywood

Declaraciones de Julia Roberts sobre la desigualdad de género en Hollywood

ONU insta a garantizar un alto al fuego permanente en Gaza

ONU insta a garantizar un alto al fuego permanente en Gaza

¡Irreconocible! Demi Lovato sorprendió a su fans con nuevo rostro

¡Irreconocible! Demi Lovato sorprendió a su fans con nuevo rostro

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Congreso de Perú aprueba destitución de Dina Boluarte

Congreso de Perú aprueba destitución de Dina Boluarte

Zulia bajo lluvias variables mientras Inameh monitorea trayectoria de la Tormenta Tropical Jerry

Zulia bajo lluvias variables mientras Inameh monitorea trayectoria de la Tormenta Tropical Jerry

José Jerí es el nuevo presidente de Perú tras la destitución de Dina Boluarte

José Jerí es el nuevo presidente de Perú tras la destitución de Dina Boluarte

Operación Independencia 200 fue desplegada en la madrugada en Aragua, Zulia y Falcón

Operación Independencia 200 fue desplegada en la madrugada en Aragua, Zulia y Falcón

Seguros Catatumbo: Balance de Situación

Seguros Catatumbo: Balance de Situación

Noticias Relacionadas

Nacionales

Papa León XIV recibe a Arzobispo de Caracas en El Vaticano

El arzobispo caraqueño le presentó el proceso desarrollado en el marco de la canonización, bajo el nombre “Santos para Todos"
Política

EFE: María Corina Machado recibe el Premio Nobel de la Paz 2025

El Comité Noruego del Nobel anunció este viernes la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina…
Efemérides

Venezuela honra a sus oftalmólogos cada 10 de octubre

Desde su fundación, la SVO ha impulsado avances médicos, jornadas de atención comunitaria, formación académica y actualización científica en el campo de la oftalmología
Efemérides

Un 10 de octubre fallecieron Édith Piaf, Christopher Reeve y Orson Welles: Tres figuras universales del arte y la cultura

Tres figuras emblemáticas de la cultura mundial, cuyas obras siguen influyendo en generaciones de artistas, cinéfilos y amantes de la música

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025